Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli futbolcu, Cumhuriyet'in 100. yılında Fenerbahçe formasıyla 100. maçına çıkmanın gururunu yaşadığını dile getirdi.

Hem takım olarak hem de bireysel olarak çok iyi bir sezon geçirdiğinin altını çizen İrfan Can Kahveci, şöyle devam etti:

"Hem kendi beklentim olan İrfan Can'ı hem de taraftarın beklediği İrfan Can'ı gösterdiğim için mutluyum. İnşallah bundan sonra da böyle devam ederiz. Benim beklentim hep daha iyisi. Atabildiğim kadar atmak, asit yapabildiğim kadar yapmak istiyorum. Sadece gol atıp asist yapmak değil, takıma hem savunma hem de hücumda katkı sağlamak istiyorum. Benim tek hedefim şampiyonluk."

"(İsmail Kartal) Sezon başında benim moral olarak yukarıya çıkmamı sağladı"

Fenerbahçe'nin üçüncü golünde Szymanski'ye attığı pas hatırlatılan 28 yaşındaki futbolcu, "Soyunma odasına gidince hemen attığım pası izledim. Keşke golü Sebastian atsaydı, asist sayılırdı. Önemli olan tabii ki takımın kazanması. İnşallah böyle devam ederiz." açıklamasını yaptı.

Bu sezon İsmail Kartal'ın gelmesiyle performansının yukarıya çıktığını dile getiren İrfan Can Kahveci, şunları söyledi:

"İsmail hocayla önceki dönemde de çalıştım. Hem kulübü hem bizi bilen bir hoca. Her zaman söyledim, her futbolcuya aynı şekilde yaklaşıyor. Hep sohbet ediyor. Sezon başında benim moral olarak yukarıya çıkmamı sağladı. Çok fazla konuşmalarımız oldu. Bu nedenle ona ayrıca teşekkür ederim. Ben hiçbir zaman çalışmayı bırakmadım. Her zaman kendime güvendim. Takımda iyi oyuncular olduğunda da bu duruma yardımcı oluyor. İyi attığım pas bazen gol olmuyor ama kaliteli bir oyuncu yanımda olduğunda, normal bir pas bile atsam gol olabiliyor. Onların tabii ki faydası var. Çok önemli ve kaliteli isimler var. Kadroda kim olursa olsun, inşallah şampiyonlukla bitiririz."

Hedefinin Fenerbahçe forması altında daha çok maç oynayıp efsaneler arasına girmek olduğunu dile getiren milli futbolcu, bu sezon 4 kupaya da talip olduklarını açıkladı.