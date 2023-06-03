İSTANBUL- Beslenmesinden sporuna, kişisel gelişime verdiği önemden sosyal sorumluluklarına pek çok konuya kadar MAG’a özel açıklamalarda bulunan İrem Helvacıoğlu MAG objektiflerinin karşısına geçti. Muhteşem bir ortamda gerçekleşen kapak çekiminde birbirinden özel pozlar veren, TRT 1’in Yürek Çıkmazı dizisindeki rolü hakkında da konuşan güzel oyuncu " Yürek Çıkmazı bir roman uyarlaması ve gerçeğe dayanan bir konusu var. Kitabı okuduğumda boğazım düğümlenmişti, senaryoda yine düğümlendi. Yıllarca uygulanan fiziksel ve psikolojik şiddetin sonunda ölen kadının ölüm sebebi sadece hastalık mı yoksa yıllarca uygulanan şiddet mi? Peki, ya tüm bunlar cezasız kalmazsa... İşte bu ihtimal beni çok heyecanlandırdı, çünkü tam da bu ihtimal için mücadele veren bir karaktere can verecektim” dedi.

Setten ve çekimlerden kalan zamanlarda genelde evde vakit geçirdiğini söyleyen İrem Helvacıoğlu “Şu sıralar evde birtakım değişiklikler var, o yüzden keyifli oluyor. Arkadaşlarımla buluşuyorum, yemek yiyip geziyoruz. Sosyalleşmeyi seviyorum” açıklamasında bulundu.

Disney Plus’ta yer alan “Kaçış” projesi hakkında da konuşan Helvacıoğlu sözlerine şunları ekledi: “Proje ve platform için çok heyecanlandım. İlk olması benim için çok merak uyandırıcıydı. Her şartı ve hikâyesi çok zordu. Aslında sabırsızlandığım farklı ve sert sahneler de vardı. Sanırım cüretkâr ve isyankâr sahneleri beni çok etkilemişti; umarım yine dijitalde bambaşka bir karakter ile ekranda olurum. Çok güzel işler var dijital için, okuyorum.”

HABER: MERVE ELÇİ