Tahran

Türkçe kaleme aldığı "İsfahan’ın Gözyaşları" kitabının ardından "Adı Mercan: 2. Dünya Savaşı’nın Unutulmuş Bir Hikayesi" adlı kitabı da Farsça’ya çevrilip okuyucu ile buluşan İranlı yazar İgual, Tahran’da okurları ve eleştirmenlerle bir araya geldi.

Çalışmalarına ilişkin açıklamada bulunan İgual, 12 yaşından beri Türkiye’de yaşadığını, kahramanlarını konuşturabilme, onları anlatma gücünü Türkçeden alığını bu nedenle eserlerini Türkçe kaleme almayı tercih ettiğini ifade etti.

Eserlerini Türkçe yazmasına rağmen ismi nedeniyle kitaplarının yabancı yazarlar kategorisinde değerlendirildiğini belirten İgual, kitabı Türkçe’den Farsça çevrildiği için memleketi İran’da da yabancı yazarlar kategorisinde görüldüğünü belirtti.

Aslen İranlı olan ve ömrünün büyük çoğunluğunu Türkiye’de geçiren İgual, bu nedenle kendini arafta bir yazar olarak tanımladığını dile getirdi.

İgual, Türkiye ile İran arasında gidip gelmelerin bir olgunlaşmayı da beraberinde getirdiğini ifade ederek iki tarafa da ait olduğunu ancak bir yerde kök salamazken diğer yerde ise kökünden koparıldığını söyledi.

Türk edebiyatının önemli yazarlarının roman ve şiirlerini okuduğunu dile getiren İgual, aslında İran yazınından da pek uzak bir isim değil. Kitaplarını Türkçe yazan İgual aynı zamanda Farsçadan da Türkçeye birçok eser kazandırmış durumda.

Romanda anlatı gücünün önemli olduğuna değinen İgual, "Tasallut dediğimiz, lisanda hakimiyet dediğimiz kahramanları konuşturabilme gücü, kahramanı istediğiniz şekilden şekile sokabilme, onların lisanını gayet sarih bir şekilde anlatabilme gücünü ben Türkçeden alıyorum." diye konuştu.

İgual, bu nedenle tüm romanlarını Türkçe yazdığını dile getirerek “Tahran’ın Kırmızı Sirenleri”, “Rolls Royce'u Taramışlar Baba” ve “İsfahan’ın Gözyaşları” kitaplarının ardından son olarak “Adı Mercan” romanının okuyucu ile buluştuğunu kaydetti.

"Adı Mercan", ikinci dünya savaşının hiç bilinmeyen bir gerçeğini ortaya çıkarıyor

Son kitabının hem Türk okuru hem de İran okuru için çok kıymetli olduğuna değinen İgual, “Çünkü İkinci dünya savaşının neredeyse hiç bilinmeyen bir gerçeğini ortaya çıkarıyor Adı Mercan. İki yıllık bir araştırmanın, tahkikatın sonucudur bu kitap.” diye konuştu.

İgual, kitabın hazırlık aşamasında döneme şahitlik eden birçok kişiyle görüştüğünü, neredeyse kapı kapı dolaşarak topladığı bilgiler ışığında kitabını yazdığını aktardı.

Kitabın Farsçaya çevrilerek basılmasından da memnun olduğunu söyleyen İgual, kitaba gösterilen ilginin de sevindirici olduğunu dile getirdi.

İgual, İran’da kitapların izin belgesi alınarak basıldığına dikkati çekerek, “Ruhsatını bu ay aldı ve okuyucuyla henüz buluştu fakat çok kıymetli bir talep var. Benim de şaşırdığım Tahran’da, İran’da çok kıymetli bir talep var.” dedi.

Kitaba ilginin fazla olmasında yayınevinin payının da büyük olduğunu söyleyen İgual, “Rolls Royce'u Taramışlar Baba” kitabının da Farsçaya çevirisinin tamamlandığını ve önümüzdeki günlerde basılacağını aktardı.