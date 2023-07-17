İstanbul

Asriran haber sitesine konuşan Doğu Azerbaycan eyaleti milletvekili Nuri Gızılçe, kuraklığın etkisindeki tuz gölü Urumiye'nin durumu hakkında bilgi verdi.

Nuri Gızılçe, "Göl suyunun önemli bir kısmı buharlaşmış, sığ yerler neredeyse kurumuş ve kritik bir durumdadır. Eğer böyle giderse civardaki il ve ilçeleri tehdit eden tuz fırtınasına maruz kalacağız." uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hükümetine seslenen Nuri Gızılçe, gölün kurumasını önlemek için önceki hükümetin (Hasan Ruhani hükümeti) izlediği politikaların sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Kuraklık nedeniyle 2003'te su seviyesinin azalmaya başladığı Urumiye Gölü, 2013'te tamamen kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Şu an gölün yüzde 95'inin kuruduğu belirtiliyor. Ülkede zaman zaman gölün yeniden canlandırılması talebiyle gösteriler düzenleniyor.

Dünyanın en büyük tuz göllerinden biri olan Urumiye Gölü'nün kuruması, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan çevre halkının yaşamını olumsuz etkiliyor.

Urumiye Gölü, 1976'da UNESCO Dünya Biyosfer Rezervleri Ağı'na alınmıştı.

AA