Şehrin sıcağından bir nebze olsun uzaklaşmak isteyen Tahranlılar, bireysel veya gruplar halinde geldikleri bölgede dere boyunca uzanan ağaçların altında, dağın yamacındaki kayaların gölgesinde ya da akan suda keyifli anlar geçiriyor.

Şehirden kaçarak Tahran'ın kuzeyindeki Çalmahi bölgesine gelen İranlılar, burada kamp kuruyor, piknik yapıyor, uzun doğa yürüyüşlerine çıkıyor.

Akan dere günübirlik ziyaretçilerin uğrak noktası

Kıraç tepelerin eğimli yamaçlarında bulunan yüksek kayalıkların arasından süzülen dere, günübirlik ziyaretçilerin uğrak noktası.

Yediden yetmişe her yaştan insanın olduğu güzergah boyunca kampçıların çadırlarını da görmek mümkün.

Doğa yürüyüşüne katılan yaşlıların ise dere, tepe, kayalık demeden gruplardan geri kalmaması gençlere parmak ısırtan bir performans sergilemesi dikkati çekiyor.

Vadide en güzel yeri kapmak için güneş doğmadan yola çıkıyorlar

Vadide en güzel oturma alanını kapmak isteyen Tahranlılar daha güneş doğmadan yola çıkıyor.

Saat 05.30 itibarıyla yola koyulanlar, en güzel oturma alanında doğanın ve eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor.

Eğlenceli doğa yürüyüşü

Yaklaşık bir saat süren dere boyu yürüyüşüne katılanlar, yorulma emaresi gösterdiğinde hemen dere kenarına oturarak dinlenmeye geçiyor.

İhtiyar delikanlıların 5 dakikadan fazla oturmadığı eğlenmeye gençlerden daha hevesli olduğu görülüyor.

Çalınan müzik eşliğinde derinliği bir metreyi geçen su birikintilerine atlayan İranlılar, doğa yürüyüşüne katılmanın ispatı sayılan etkinliği de gerçekleştirmiş oluyor. Zira suda tamamen ıslanmayanlar, yürüyüşe katılmamış sayılıyor.

Vadideki ziyaretçi sirkülasyonu gün boyu devam ediyor. Alandaki insan profili sürekli değişiyor.

Dağ başı denilebilecek bir yerde bulunan vadideki trafik ve güvenlik ise buradaki güvenlik güçlerince sağlanıyor.

Temiz hava ve eğlence için iyi bir fırsat

64 yaşındaki Masume Hasanzade, Çalmahi'ye bir gezi grubuyla geldiğini söyledi.

Hasanzade, sıcaklığın rahatsız edici boyutlara çıktığı bugünlerde hafta sonlarını doğa yürüyüşleri ve kampla değerlendirdiklerini dile getirdi.

Temiz hava ve eğlence için bunun iyi bir fırsat olduğunu belirten Hasanzade, aynı zamanda doğada dinlendiklerini ifade etti.

Hasanzade, hafta içi de sabah Nehcul Belağa ve diğer büyük yürüyüş parklarında spor yaptıklarını belirtti.

Gruplarında her yaştan insanın olduğunu aktaran Hasanzade, yaz kış demeden spora devam ettiklerini sözlerine ekledi.

AA