İran İstihbarat Bakanlığından Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen iki saldırıyla ilgili gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili açıklama yapıldı.

Şu ana kadar "tamamı yabancı uyruklu 196 kişinin tutuklandığı veya düzenlenen operasyonlar sırasında öldürüldüğü" aktarılan açıklamada, türbe saldırısının "kilit destek unsuru" olarak adlandırılan bir DEAŞ mensubunun da tutuklananlar arasında bulunduğu kaydedildi.

Söz konusu kişinin terör örgütü DEAŞ'ın liderleriyle "doğrudan bağlantılı" olduğu ifade edildi.

Şah Çerağ Türbesi'ne saldırılar

İran'ın Fars eyaletine bağlı Şiraz kentindeki Şah Çerağ Türbesi'ne Ekim 2022'de düzenlenen silahlı saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmişti. Terör örgütü DEAŞ tarafından üstlenilen saldırıyı gerçekleştirmekle suçlanan iki zanlı 8 Temmuz'da idam edilmişti.

Türbe, 13 Ağustos'ta yine silahlı bir saldırıya sahne olmuş ve saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Saldırının faili olaydan sonra yakalanırken terör örgütü DEAŞ saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Fars Eyaleti Başsavcısı Kazım Musevi, saldırının 25 yaşında Tacikistan vatandaşı bir DEAŞ mensubu tarafından düzenlendiğini ve saldırıyla bağlantılı 20 şüphelinin tutuklandığını açıklamıştı.

AA