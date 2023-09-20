Ankara

İran Petrol Bakanlığına bağlı Enerji Haber Ajansına (SHANA) göre, başkent Tahran'da düzenlenen bir toplantıda konuşan Hocestemehr, ülkesinin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütündeki (OPEC) üretim payının yaptırımlar öncesine döndüğünü söyledi.

Mevcut hükümet döneminde petrol üretimini 2,2 milyon varilden 3,3 milyon varile çıkardıklarını aktaran Hocestemehr, "10 gün içinde petrol üretimimiz 100 bin varil artışla 3,4 milyon varile ulaşacak." dedi.

İranlı yetkili, ülkesinin petrol üretimini 8 yıl içinde 5,7 milyon varile ulaştırmayı planladıklarını ifade etti.

ABD'nin Mayıs 2018'de yaptırımları geri getirmesinden sonraki süreçte petrol satışında zorlanan İran'ın o dönem üretimi günlük 2 milyon varil seviyelerine inmişti.

İran Petrol Bakanlığının istatistiklerine göre, ABD nükleer anlaşmadan ayrılmadan önce Nisan 2018'de günlük 3,8 milyon varil ham petrol ve kondensat üretimi yapan Tahran, bu miktarın 2,8 milyon varilini ihraç ediyordu.

AA