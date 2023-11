İrade, özgürce seçim yapabilme özgürlüğüdür. Kişi, irade sayesinde bir eylemi yapıp yapmama kararını verebilir ve özgür olarak seçimleri tercih edebilir. Böylece eylemin gerçekleşmesi için irade enerjisini kullanarak çaba gösterilmiş olur.

Kişi irade enerjisini kullanarak, önüne gelen seçenekleri kendi isteğiyle tercih eder. Dünya Değişim Akademisi'nde "İradeyi Güçlendirme Sanatı" Değişim Programı sayesinde insan, eylemlerini mantığa uygun olarak özgürce icra eder. Böylece düşünceler, istekler ve eylemler amaçlı bir şekilde belirlenmiş hedeflere yönlenir.

Birey, düşüncelerini ve davranışlarını irade sayesinde kontrollü bir şekilde ayarlar. Böylece kişi bağımsız olur, kendine yeter ve kararlarının sorumluluğunu alabilir. İrade enerjisi kullanıldığında bilinçli seçme özgürlüğü de gerçekleşir. İrade, herkesin sahip olduğu bir özelliktir ve bu özellik seçme yeteneğini de içerir. "İradeyi Güçlendirme Sanatı" Değişim Programı ile kişi, tüm yaptıklarının sorumluluğunu üstlenir ve harekete geçme yeteneği söz konusu olur.

"İradeyi Güçlendirme Sanatı" Değişim Programı”nın işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program sekiz çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırk beş dakika sürüyor. Her çalışmada irade olgusunun güçlenmesini kolaylaştırıcı derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor. Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

Bir işin gerçekleşmesinde irade olgusu belirleyici bir güçtür. İrade enerjisini kullanarak birey, farkındalıklı bir şekilde eyleme yönlenir ve eylemi başarıyla hayata geçirir.

Düzenli uygulanan değişim ve tekamül teknikleri sayesinde bilinçli olarak seçme yetisi ortaya çıkar ve birey eylemlerinin sonuçlarından sorumlu hale gelir. İrade olgusu güçlenince birey kendine güvenir ve iletişim yeteneği güçlenir.

İrade olgusu güçlendiğinde dış zorlama ve baskılama olmadan birey, kendi inancına göre en uygun eyleme yönlenir. İrade, kişiyi hedefe doğru yönlendirince motivasyon artar ve beden harekete geçer.

Zihnin verdiği kararlar irade gücü sayesinde gerçekleşir. O yüzden insan, irade enerjisini farkındalıklı olarak kullanamazsa zihnin kararlarından yararlanma söz konusu olmaz. Çünkü iradeli eylemlerin temelinde mantık yürütme, düşünme ve seçim yapma özellikleri vardır.

Değişim gücü sayesinde irade güçlenir ve özgür irade olgusu ortaya çıkar. Herhangi bir baskı ve zorlama olmadan insan, eylemlerinde özgür olur. Yüksek irade gücü devreye girince başarı artar ve varoluşla uyum gerçekleşerek birey, kendisini huzurlu ve mutlu hisseder.

Mutlu değişimler...