BTSO Sait Ete İlkokulu öğrencileri,öğretmenleri Esra Taşkan rehberliğinde‘İstiklâlden İstikbale Cumhuriyet’ adlı kısa film gösterimi ile 13.Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali’nin konuğu oldu.

BTSO Sait Ete İlkokulu öğrencilerinin yer aldığı kısa film gösterimi salondakilere ‘Cumhuriyet’ coşkusu yaşattı. Benim de çok heyecanlanarak izlediğim filminiçinde anne, baba, anneanne, torun üç nesil birlikte marş söylüyorlar. Giriş sahnesi oldukça etkili ‘bir öğrenci koridorda yürürken Atatürk posterini görüyor ve hayran hayran bakıyor. Derken Atatürk geliyor, güvenle elini tutup koridordan dışarı çıkarıyor’. Savaş görüntüleri, Atatürk’ün silah arkadaşlarıyla otururken masaya vurup ‘Efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz’ sahnesi, Cumhuriyetin ilanı, sonrasında İzmir marşını hep bir ağızdan söyleyen çocuklar.

Gösteri gününe 100.yıl tshirtleriyle gelen öğrenciler, anneler, babalar, öğretmenler, bu anıyı çocukların saklamasını istiyor.

Cumhuriyet coşkusunu öğrencileriyle beraber bSait Ete İlkokul öğretmeni Esra Taşkan ‘Proje ilk benim aklıma geldi. Kısa film çekimini öğretmen arkadaşım Ayhan Polat üstlendi. Ben dahil birçok öğrencimiz ebeveynleri ve aileleriyle katkı sundular. Haftalarca çalıştık. Meslek hayatımın en güzel projesi oldu. Atatürk’ün gölgesinde yaşadığımız Cumhuriyet’i çok önemsiyorum. Bunu çocuklarımızla yaşatacak olmak, bu tohumu onlara ekecek olmak, onlarla cumhuriyetin büyüyeceğini bilmek, gerçekten benim için çok anlamlı. Ben çevremdeki insanlara hep söylüyorum,Cumhuriyet’i, Atatürk ilke ve İnkılaplarını, barışı, özgürlüğü çocuklarımıza anlatma gayretinde bulunup onların kalbine ekin. Cumhuriyet coşkusu onlarla beraber büyüyecek, gelecekte bu çocuklarla gelişecek.Bir yoldayım. Tek başıma bir Atatürk olamam bunun farkındayım. Benim özel güçlerim, yeteneklerim kitleleri arkamdan sürükleyecek liderlik vasfım da yok. Ama Atatürk’ün de bir annesi, bir öğretmeni vardı. Belki bir çocuğumuzun annesi ve öğretmeni olabilmek adına bu yoldayım’ diyerek duygularını paylaştı.

‘HALKIN SANATI’ BİR SERGİYE DÖNÜŞTÜ

Halkın sanatı bir sergiye dönüştü. NTV’nin uzun soluklu programı ‘Halkın Sanatı’ sergide kitapla taçlandı. Keçeden tel kırmaya, tahta baskıdan iğne oyasına. Anadolu’nun yüzlerce yıllık tarihi ve kültürel mirası günümüze taşındı. Geleneksel el sanatlarını ekrana taşıyan NTV özel içeriği ‘Halkın Sanatı’ Halkbank’ın katkılarıyla 32 bölümlük bir programın ardından bir kitap ve sergiyle yolculuğuna devam ediyor. AKM Galeri Salonu’ndaki serginin açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’la eşi Pervin Ersoy birlikte yaptı. Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüsnü Aka, Doğuş Yayın Grubu içerikten sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve NTV Yönetmeni Nermin Yurteri ve Halkbank yetkililerinin de bulunduğu serginin açılışına iş, sanat ve moda dünyasından yaklaşık 200 kişi katıldı.

Geleneksel el sanatları modern tasarımlara dönüştü

Yolculuk 2019’da NTV’de başladı. Moda tasarımcısı Dilek Hanif birçok şehre gitti. Unutulmaya yüz tutmuş ve sandık altlarında kalan el emeği göz nuru tüm el sanatlarının izini sürdü. Ustalarından bu sanatların yüzyıllara dayanan hikayelerini dinledi, ilham aldı. Aylarca süren çalışmalarla onlarca ustanın elinden çıkan eşsiz dokuma ve işlemeleri modern tasarımlara dönüştürdü. Halkın Sanatı Sergisi 26 Kasım’a dek AKM Galeri Salonu’nda görülebilir.

‘39. AYDIN DOĞAN ULUSLARARASI KARİKATÜR YARIŞMASI’NDA

HALİT KURTULMUŞ AYTOSLU’YA ÖDÜL

Halit Kurtulmuş Aytoslu Karikatürün Oscar’ı olarak bilinen ve dünyanın en prestijli yarışmalarından biri olan ‘39. Aydın Doğan Karikatür Yarışması’nda ‘Kaçak Göçmen Teknesi” konulu eseri ile üçüncülük ödülünü Bursa’ya kazandırdı.

Aytoslu ödülünü 14 Kasım 2023’te İstanbul Hilton Hotel’de düzenlenen ödül töreninde duayen karikatürist Ercan Akyol’un elinden aldı.

Bu ödül Aytoslu’nun bu güne kadar kazandığı ulusal ve uluslararası karikatür yarışmalarında 125. ödülü olarak kayıtlara geçti.

Şiddet ve ayrımcılığın evrensel ve etik normları tehdit ettiği modern dünyada, hoşgörü duygusu her zamankinden daha çok önem kazanmaktadır. Karikatür de hoşgörü ve sağduyuya dayalı, farklı düşünce ve inançlara açık bir toplumun temel yapıtaşları arasında yer almaktadır. Bu düşünceden hareketle düzenlenen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması bugün dünyada ‘Karikatürlerin Oscar’ı olarak bilinmektedir.

Dünyanın dört bir tarafından farklı düşünce ve inançları karikatüre döken sanatçıları bir araya getiren ve sanatlarını ifade etmelerine olanak sağlayan yarışmaya, bu yıl 64 ülkeden 570 karikatürist, toplam 1.365 eserle katıldı.

39. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nda ödül alan ve sergilenmeye değer görülen eserler, 15 Kasım-8 Aralık tarihleri arasında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi’nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

MEHMET TURGUT’TAN ‘SESSİZ GÖZCÜLER’

Fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut, dünya doğal mirasının parçası olan ve farklı hikayelere sahip ağaçları "Sessi̇z Gözcüler" sergisiyle biraraya getirdi. Geçtiğimiz günlerde 13. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivaliş konuğu olan Mehmet Turgut serginin hikayesini ve portre fotoğrafçılığı hakkındaki deneyimlerinifotoğrafseverlerle paylaştı.

“Sessiz Gözcüler” fotoğraf sergisi, doğadan aldığını doğaya geri vermek mottosuyla hareket eden YvesRocher Vakfı’nın “Ağaç Dikmek İçin 100 Neden”den biri olan “Hikayeler İçin Ağaç Dikin” misyonundan yola çıkarak Mehmet Turgut’un ülkemizde farklı hikayelere sahip 12 farklı ağacı fotoğraflaması ile hayata geçirildi.Başarılı fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut’un fotoğrafladığı, her bir ağacın hikayesini ise oyuncu Yetkin Dikinciler’in seslendirdiği sergi tarihsel ve duygusal bir yolculuk sunuyor.

‘ÖLÜMLÜ DÜNYA 2’DEN FRAGMAN

Yönetmenliğini Ali Atay’ın üstlendiği Mermer Ailesi’nin bu kez kanun kaçağı iken başlarından geçenleri anlatan ‘Ölümlü Dünya 2’ filminden ilkfragman yayınlandı. Kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Doğu Demirkol, FeyyazYiğit, İrem Sak gibi isimlerin yer aldığı film 1 Aralık’ ta gösterime girecek.

Senaryosunu Ali Demirel ve Aziz Kedi’nin yazdığı serinin ilk filmi 2018’de sinemalarda izleyiciyle buluşmuş ve 11 hafta vizyonda kalarak gişede 7 milyon Tl’lik hasılat elde etmişti. Sinemada 585 bin 145 seyirciye ulaşan yapımın dijital platform gösterim hakları ise Netflix’e satılmıştı.

MÜZİKTE ‘MERT DEMİR’ ETKİSİ

Geçenlerde tam da bugünlerde bir şarkı ortalığı kasıp kavurmaya başlamıştı. Mert Demir ve MabelMatiz’in birlikte söylediği ‘Antidepresan’ yılın son sürprizlerinden olmuş, kısa sürede dalga dalga tüm Türkiye’ye yayılmıştı. O şarkının yıldönümünde Mert Demir yeni IP’si ile gündemde.

Bir yanda milyonlar dinlenen hala etkisini sürdüren ‘Antidepresan’ bir yanda ‘İkimize Birden’ve ‘Dön Desen’ gibi coverların yer aldığı ‘Ateşe Düştüm’ albümü. Müzik dünyası bir süredir Mert Demir konuşuyor. 2019 yılında ‘Bak Kollarım Burda’ albümüyle müziğe merhaba diyen Mert Demir’in asıl çıkışı Mabel Matiz’ le ‘Antidepresan’ düeti oldu. Kısa sürede tüm Türkiye’ye yayılan Antidepresan adını zirveye yazdırdı. Geçtiğimizgünlerde MertDemir’den şarkıları ve imajıyla arabesk ve fanyazimüiğe selam gönderdiği ‘Ateşe Düştüm’ adlı bir IP geldi. Mert Demir bu IP’de Alişan’ın ‘İkimize Birden’ şarkısıyla Özcan Deniz’in ‘Dön Desem’ şarkısına yeni bir yorum getirmiş.

TANJU MEHMET KÖSEOĞLU’NA VEDA

Fenerbahçe Kulübü Kongre üyesi ve turizm sektörü yöneticilerinden Tanju Mehmet Köseoğlu geçirdiği ani kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Ani ölümüyle iş ve sanat dünyasını yasa boğan Köseoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Karaoğlanoğlu Mezarlığı’na defnedildi.Bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan sevgili dostumuzu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşarken, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.