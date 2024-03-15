İnvisalign’ın Tanımı

İnvisalign, dişlerin düzeltilmesi için kullanılan şeffaf, çıkarılabilir plaklardır. Kişiye özel olarak üretilen bu plaklar, dişleri adım adım istenilen pozisyona doğru hareket ettirir. Geleneksel braketlere kıyasla daha estetik ve rahat bir tedavi süreci sunar.

İnvisalign’ın Avantajları

İnvisalign tedavisinin birçok avantajı bulunmaktadır:

Estetik ve Konfor

İnvisalign plakları, şeffaf ve neredeyse görünmezdir. Bu sayede, tedavi süresince estetik kaygılarınızı minimuma indirir. Ayrıca, rahat tasarımı sayesinde günlük yaşamınızda konfor sağlar.

Kolaylık ve Hijyen

Çıkarılabilir olması, yemek yeme ve diş temizliği sırasında büyük kolaylık sağlar. Geleneksel braketlerde yaşanan yiyecek birikmesi ve temizlik zorlukları İnvisalign ile ortadan kalkar.

Tedavi Süreci

İnvisalign tedavisi, dişlerinizi haftalık olarak değişen plaklarla nazikçe hareket ettirir. Bu süreç, genellikle daha kısa sürer ve daha az ağrılıdır.

Sağlık ve Güvenlik

SmartTrack malzemesinden yapılan İnvisalign plakları, diş ve diş etlerine zarar vermez. Ayrıca, metal braketlere kıyasla daha az ağrıya sebep olur ve diş eti sağlığını korur.

İnvisalign Tedavisi Nasıl Yapılır?

İnvisalign tedavisi, öncelikle ağız içerisinden alınan ölçülerle başlar. Bu ölçüler, 3 boyutlu olarak dizayn edilir ve hastaya özel bir plak sistemi oluşturulur. Tedavi süreci boyunca, belirli aralıklarla yeni plaklar takılır ve dişlerin düzelme süreci takip edilir.

İnvisalign, modern ortodonti tedavisinde önemli bir yere sahiptir. Estetik, konfor, kolaylık ve sağlık açısından birçok avantaj sunar. Eğer geleneksel diş teli tedavisine alternatif bir yöntem arıyorsanız, İnvisalign sizin için mükemmel bir seçenek olabilir.