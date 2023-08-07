Ankara

Arjantinli yıldız Lionel Messi'yi kadrosuna katmasının ardından çıkışa geçen Inter Miami, son 16 turunda Dallas ile Frisco kentindeki Toyota Stadı'nda karşılaştı.

Karşılaşmanın normal süresi, 4-4 eşitlikle sona erdi. Inter Miami, 6. ve 85. dakikalarda Messi, 65. dakikada Benjamin Cremaschi, 80. dakikada Marco Farfan'la (kendi kalesine), Dallas ise 37. dakikada Facundo Quignon, 45. dakikada Bernard Kamungo, 63. dakikada Alan Velasco ve 68. dakikada Robert Taylor (kendi kalesine) ile fileleri havalandırdı. Messi'nin maçın son bölümünde takımına beraberliği getiren golü, frikikten geldi.

Penaltılara geçilen karşılaşmada Inter Miami, rakibini 5-3'le geçerek turnuvada çeyrek finale yükselen ilk takım oldu. ABD temsilcisinde çıktığı 4 maçın her birinde ağları sarsan 36 yaşındaki Messi ise toplam gol sayısını 7'ye çıkardı.

AA