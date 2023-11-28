Haber: Damla Oya Erman

27 Kasım 2023 tarihinde yayınlanan bir habere göre, Instagram, platformunu daha da zenginleştirmek ve kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla bir dizi önemli değişiklik ve eklemeye gidiyor.

Meta'nın yeni uygulaması Threads'in lansmanı, Instagram'un mevcut stratejilerini inşa etme çabasının bir parçası olarak ortaya çıkıyor. Threads, Temmuz ayında kullanıcılara metin odaklı bir sosyal medya akışı sunarak dikkat çekmişti. Meta yöneticileri, uygulamanın ilk aylardaki ilgisizliğine rağmen, platformun belirli bir başarı grafiği yakaladığını düşünüyor.

Özellikle, 'Yakın Arkadaşlar' paketi içindeki araçlar bir güncelleme alıyor. Bu özellik, kullanıcılara Instagram hikayelerinde daha özel içerikleri paylaşma imkanı sunan bir özellik olarak 2018'de başlamıştı. Ancak, bu yıl içinde yapılan ciddi bir revizyonla birlikte, kullanıcılar artık sadece Yakın Arkadaşları tarafından görülebilecek içerikleri ana sayfalarına da paylaşabilecekler.

Ayrıca, Instagram'un DM'lerinde bulunan 'Notlar' özelliği de daha etkileşimli hale getiriliyor. Gençler arasında popülerlik kazanan bu özellik, kısa durum güncellemeleri için bir platform sunmanın ötesine geçerek, müzik paylaşma, ses parçaları ve video özçekimler gibi yeni özelliklerle genişliyor.

Instagram ayrıca, Reels ve fotoğraflar için daha fazla düzenleme aracı ekleyerek, içerik oluşturan kullanıcıların daha çeşitli ve etkileyici gönderiler yapmalarını amaçlıyor.

Son olarak, Meta'nın AI asistanları, Instagram'da kullanıcıların deneyimini daha kişisel ve etkileşimli hale getirecek bir dizi yenilik sunuyor. Bu özellikler arasında, büyük kız kardeş, mücadeleci spor tartışmacısı ve golf eğitmeni gibi farklı rollere bürünebilen AI asistanları bulunuyor.

Instagram'un bu güncellemeleri, platformun rekabet gücünü artırmayı hedefleyerek, kullanıcılarına daha zengin ve çeşitli bir sosyal medya deneyimi sunma çabasının bir parçasını oluşturuyor.