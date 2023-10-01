Haber: Damla Oya Erman

22 Eylül'de piyasaya sürülen iPhone 15 serisinin ardından birçok kullanıcı, oyunlar veya Google Haritalar gibi uygulamaları kullanırken telefonlarının aşırı ısındığına dair şikayetlerde bulundu. Bazı kullanıcılar, cihazlarına dokunamayacak kadar sıcak olduğunu iddia etti.

Apple, sorunun yeni titanyum tasarımda değil, yazılımdaki bir hatada olduğunu açıkladı. CNBC'ye verilen bir açıklamada Apple, iOS 17'deki sorunun aşırı ısınmaya katkıda bulunduğunu ve aynı zamanda üçüncü taraf uygulamalarının telefonların sistemlerini aşırı yüklemesinin de sorunun bir parçası olduğunu belirtti. Şirket, bu sorunu düzelten güncellemeler üzerinde çalıştığını duyurdu.

Instagram, yeni iPhone'ların aşırı ısınmasını engellemek için uygulamasında değişiklikler yaptı ve diğer bazı uygulamalar da benzer güncellemeler üzerinde çalışıyor.

Apple ayrıca, telefonlarının ilk kullanım günlerinde daha sıcak olabileceğini belirtti ve bunun, telefonların arka planda yoğun aktivite olduğu dönemlerde daha sıcak olabileceğini açıkladı. Şirket, müşterilerin cihazlarının sıcaklığını düzenlemelerine yardımcı olacak genel tavsiyeleri içeren bir yardım sayfasını incelemelerini önerdi.

Bu sorun nedeniyle bazı kullanıcılar, telefonlarının sadece birkaç dakika kullanımın ardından bile 108 Fahrenheit dereceye kadar ısındığını iddia etti. Aynı zamanda, pil ömrünün hızla azaldığını belirten kullanıcılar da oldu.

Apple, Meta ve Uber, konuyla ilgili olarak yapılan bir talebe yanıt vermedi. Kullanıcılar ise sorunun çözülmesini bekliyor.