HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Umut, insanoğlunun en temel duygularından biridir. Zorlu zamanlarda bile, umut bize güç verir ve geleceğe dair bir ışık tutar. Belma Yağmur'un "İnsan ve Umut" sergisi, bu duyguyu çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. Küratörlüğünü Fehim Güler’in yaptığı Sanatçı Belma Yağmur’un “İnsan ve Umut” adlı kişisel resim sergisi 19 – 30 Eylül 2023 tarihleri arasında Ziba Art Galeri’de ziyaret edilebilir.

Adres: İstiklal Cd. Büyük Parmakkapı Sk. No: 14/2 Beyoğlu – Taksim / İstanbul

BELMA YAĞMUR KİMDİR?

Belma Yağmur, 2004 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümünden mezun olmuştur. Yüksek Lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi Resim Bölümünde, ’19.yy’dan Günümüze Türk Resminde Natürmort ve Nesne’ konulu tez çalışmasıyla tamamlamıştır. Doktora eğitimini 2019 yılında Arel Üniversitesi Grafik Tasarım Programında, ‘Türk Sineması Film Afişlerinin Grafik İncelemesi’ konulu tez çalışmasıyla tamamlamıştır. 2010-2017 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti Çizgi Grubu Atölyesinde ve çeşitli kurumlarda eğitmenlik yapmıştır. Kişisel resim sergilerini Ayasofya Müzesi, Aya İrini Kilisesi ve Bodrum Kalesi gibi tarihi yerlerde açmıştır. Ulusal ve Uluslararası birçok karma sergiye katılmıştır. Çeşitli komisyonlarda jüri üyeliği yapmıştır. Haziran 2011’den beri Haliç Üniversitesi’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. 2013 yılı Nisan ayında Avrupa Birliği Erasmus Programıyla Madrid-İspanya Escuela De Arte Dies Üniversitesinde görev yapmıştır. Halen Haliç Üniversitesi’nde Grafik Tasarımı Program Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedir.

ArtAntakya Danışma Kurulu Üyesi, Megep Yüksek İstişare Kurulu üyesidir.

KİŞİSEL SERGİLER

2022 İnsan ve Kaos adlı Kişisel Sergi, ART212 Galeri/Nişantaşı

2022 Artantakya Online Sanat Galerisi, İnternet

2021 Artantakya Uluslararası Online Resim Sergisi

2009 'Şu Çılgın Türkler' Kişisel Resim Sergisi, Bodrum Kalesi

2008 'Ayasofya' konulu kişisel resim sergisi, Ayasofya Müzesi

2007 'Yüzleşme' konulu kişisel resim sergisi, Aya İrini Kilisesi

KARMA SERGİLER

2023 Ekinoks 2. Uluslararası Davetli Karma Sergisi, Haliç Üniversitesi İstanbul

2021 ArtAntakya Uluslararası Online Karma Resim Sergisi

2021 Japonyo/Tokyo Metropolitan Müzesi Uluslararası Karma Resim Sergisi

2019 Orontes 4. Uluslararası Çağdaş Sanat Festivali ve Sergisi Antakya

2018 Orontes 3. Uluslararası Çağdaş Sanat Festivali Çalıştayı ve Sergisi Antakya

2018 Anemas Inn Gallery 1. Uluslararası Karakalem Çalıştayı ve Sergisi İstanbul

2016 Kapılar Karma Sergi, Caddebostan Kültür Merkezi İstanbul

2016 Orontes Uluslarası Sanat Festivali ve Çalıştayı ve Sergisi Antakya

2014 Bazaart Karma Resim Sergisi, Chalabi Art Gallery İstanbul

2014 İnternational Mail Art karma Resim Sergisi, Alexandria - Egypt

2012 Ziraat Bankası Sanat Galerisi İstanbul

2011 Şirket-i Hayriye Sanat Galerisi İstanbul

2009 Bedaş Sosyal Sorumluluk Projesi Kişisel Resim Sergisi, İstanbul Bedaş

2008 'Farklı ve Birlikte' Karma Resim Sergisi, Sakarya Üniversitesi

2008 Çekirdek Sanat Galerisi İstanbul

2007 Kadınlar Günü Resim Sergisi, Çatı Sanat Galerisi Nişantaşı

2005 Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisi

2005 Cemal Reşit Rey Galerisi İstanbul

2005 Çekirdek Sanat Galerisi İstanbul

2004 14. İstanbul Sanat Fuarı Sergisi, Tüyap Beylikdüzü

2012 Yeminli Mali Müşavirler Odası Galerisi İstanbul

2004 Ahmet Merey Sergisi, Fındıklı Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul

2004 ‘Türk Kalp Vakfı Sergisi, Resim Heykel Müzesi Beşiktaş İstanbul