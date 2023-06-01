İSTANBUL- Bilim insanlarının yüzyıllar boyunca ilgisini çeken, birçok araştırmaya konu olan karmaşık ve gizemli insan beyninin tamamlanmamış parçaları Ulusal Nörobilim ve Tıp Kongresi’nde masaya yatırılacak.

Disiplinlerarası Beyin Araştırmaları Derneği tarafından bu yıl 4. kez düzenlenecek olan Ulusal Nörobilim ve Tıp Kongresi için geri sayım başladı. Nişantaşı Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, 3 ve 4 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek kongrenin bu yılki ana teması “Tamamlanamayan Puzzle Beyin” olarak belirlendi.

İNSAN BEYNİNİN GİZEMLİ YAPISI KONUŞULACAK

Bugüne dek görülmemiş zengin ve kapsamlı içeriklerin yer alacağı, iki gün sürecek olan kongrede, alanında uzman akademisyenler ve konuşmacılar ile genç araştırmacıların eğitimi amacıyla düzenlenecek pek çok kurs, panel ve konferanslar gerçekleştirilecek. 4. Ulusal Nörobilim ve Tıp Kongresi, sinirbilimin içeriğini kapsayan birçok bilim dalına yer vererek genç yeteneklerin bilime ve beyne olan ilgilerini artırmayı, onlara bilgilerini ifade edebilecekleri bir alan yaratmayı ve bilim insanlarının sinirbilim alanında yaptıkları çalışmaların geliştirilmesini amaçlıyor.

4. Ulusal Nörobilim ve Tıp Kongresinin içeriğinde; Zihin Felsefesi ve Sinirbilim Sempozyumu, 37 konferans, 31 panel ve 5 kurs yer alıyor.

Yedi salonda eş zamanlı olarak aralarında Prof Dr. Uğur Batı, Prof. Dr. Korkut Ulucan, Uzm. Dr. Mahir Yeşildal, Dr. Özgür Bolat, Dr. Ender Saraç, Aile-Çocuk Yazarı ve eğitmen Ömür Kurt, oyuncu Tamer Levent olmak üzere alanında uzman 217 akademisyen konuşmacının katılımcılarla buluşacağı kongrede, eğitim cehalet ilişkisi, çağımızın hastalığı odaklanma ve dikkat eksikliği, hafıza ve yaratıcılık gibi birçok konu ele alınacak.

2. BEYİN FESTİVALİ’NDE “CAHİL BEYİN” TEMASI

4. Ulusal Nörobilim ve Tıp Kongresinde aynı zamanda Türkiye’nin 2. Beyin Festivali de gerçekleştirilecek. Gün boyu ardışık oturumlarla devam edecek etkinlikte "Cahil Beyin" temasıyla siyasette, eğitimde, sağlıkta, teknolojide ve daha pek çok alanda bir olgu olarak beyin konuşulacak.

HABER: MERVE ELÇİ