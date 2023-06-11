Londra

Başbakan Sunak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Manchester City'nin üç kere Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduğuna işaret ederek, "Yaşadığım süre içinde bir takımın üçleme yapacağını düşünmemiştim." ifadelerini kullandı.

Sunak, Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola ve takımını kutlayarak, "Kimi desteklerseniz destekleyin bu büyük bir başarı." dedi.

Yusuf ise kaleci Ederson Santana de Moraes'den övgüyle söz eden paylaşımında, "Tebrikler Manchester City. Ederson önünde eğilin, maç sonuna doğru olağanüstü kurtarışlar yaptı." ifadelerine yer verdi.

AA