Greater London

İngiltere Merkez Bankası, Finansal İstikrar Raporu'nu yayımladı.

Raporda, artan politika faizinin yansıması nedeniyle ülkede yaklaşık 1 milyon ev sahibinin kredi ödemesinin 2026 yılı sonuna kadar aylık en az 500 sterlin artmasının öngörüldüğü, konut kredisi ödeyen diğer 2 milyon ev sahibinin ise aylık kredi ödemesinin 2026 sonuna kadar 200 sterlin ila 499 sterlin arasında yükselmesinin beklendiği kaydedildi.

Finansal İstikrar Raporu'na ilişkin düzenlenen toplantıda konuşan BoE Başkanı Andrew Bailey, artan faizlerin kredi alanlar üzerinde sonuçları olacağını belirterek, "(Artan politika faizinin kredi borcu olanlar üzerinde) Açıkça bir etkisi olacak. Bu, para politikasının aktarımının bir parçasıdır, bu konuda şüphe yok." ifadelerini kullandı.

İngiliz bankalarının tüketicileri destekleyebilecek durumda olduğunu belirten Bailey, "Burada ne yapmaya çalışıyoruz; para politikasının aktarımını... Vurgulayacağım iki şey; bankacılık sisteminin esnekliği ve müşterileri desteklemek... Dolayısıyla bunun sonuçlarını yönetme yeteneği ile dengelemek." dedi.

İngiltere'de artan politika faizi nedeniyle ortalama 2 yıllık sabit kredisi faizi, yüzde 6,66'dan yüzde 6,70 seviyesine yükseldi. Böylece ülkede ortalama 2 yıllık sabit konut kredisi faizi, 2008'in ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

İngiltere'de ortalama 5 yıllık sabit konut kredi faizi de yüzde 6,17'den yüzde 6,20'ye çıkarak geçen yılın ekim ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Geçen yıl ülkede ortalama 5 yıllık sabit konut kredisi faizi, yaklaşık yüzde 3 seviyesinde bulunuyordu.

Uzmanlar, artan faiz oranlarının konut satışları üzerinde baskı oluşturduğunu belirtiyor.

AA