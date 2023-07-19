Londra

Hunt, İngiltere'de haziran ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda değerlendirmelerde bulundu.

Hunt, "Bugünkü haberler, hükümet ve İngiltere Merkez Bankası'nın zor kararlar almaya hazır olması durumunda enflasyona karşı savaşı kazanabileceğimizi gösteriyor. Ancak fiyatlar hala çok hızlı yükseliyor. Bu yüzden iş bitene kadar plana bağlı kalmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İngiliz İstatistik Ofisi verilerine göre, İngiltere'de yıllık enflasyon, haziranda beklentilerin üzerinde gerileyerek yüzde 7,9'a indi. Beklenti, enflasyonun haziranda yüzde 8,2 olacağı yönündeydi. Ülkede enflasyon mayısta yüzde 8,7 olmuştu.

25 baz puan artış ihtimali güçlendi

ING Think'ten yapılan açıklamaya göre, bugünkü enflasyon verileri sonrası İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) ağustostaki toplantısında politika faizinde 50 baz puan artış yerine 25 baz puan artış ihtimali güçlendi.

BoE, enflasyonun mayısta yüzde 8,7 ile yapışkan kalmasının ardından 50 baz puan artışa giderek politika faizini yüzde 4,50'den yüzde 5'e çıkarmıştı.

Merkezi Londra'da bulunan araştırma kuruluşu Resolution Foundation analizine göre ise bugünkü enflasyon verileri sonrası faiz oranlarının daha fazla artırılması ve uzun süre yüksek seviyede tutulması gerektiği yönündeki baskılar hafifledi.

AA