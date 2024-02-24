Başkent Londra'daki 90 bin kişi kapasiteli Wembley Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 18.00'de başlayacak.

Turnuvanın en başarılı takımı Liverpool, 10. kez şampiyonluğa ulaşmaya, Chelsea ise organizasyondaki 8 sezonluk kupa hasretini sonlandırmaya çalışacak.

Chelsea ve Liverpool'un final yolu

İngiltere Lig Kupası'na ikinci turda dahil olan Chelsea, AFC Wimbledon'ı 2-1, Brighton'ı 1-0, Blackburn Rovers'ı ise 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Newcastle United'ı penaltılarda 4-2 yenen "Maviler", yarı finalde 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Middlesbrough'yu 6-1'le geçerek adını finale yazdırdı.

Turnuvaya üçüncü turdan giren Liverpool ise Leicester City'yi 3-1, Bournemouth'u da 2-1 yenerek çeyrek finale çıktı.

West Ham United'ı 5-1'le geçerek yarı finale yükselen "Kırmızılar", 2-1 kazandığın ilk maçın rövanşında Fulham ile 1-1 berabere kalarak ikinci finalist oldu.

Kupayı en çok Liverpool müzesine götürdü

Liverpool, ilk kez 1960-61 sezonunda düzenlenen İngiltere Lig Kupası'nın en başarılı takımı olarak dikkati çekiyor.

"Kırmızılar", kupada 9 kez mutlu sona ulaşırken, Manchester City 8, Manchester United ise 6 kez şampiyonluk elde etti.

1981, 1982, 1983, 1984 yıllarında üst üste 4 kez turnuvayı kazanan Liverpool, diğer zaferlerine 1995, 2001, 2003, 2012 ve 2022 yıllarında ulaştı.

Liverpool, 13 kezle organizasyonda en çok final oynayan takım konumunda da yer alıyor.

Chelsea, 8 sezondur kazanamıyor

İngiltere Lig Kupası'nı 5 kez müzesine götüren Chelsea, turnuvada son yıllarda kupaya hasret kaldı.

Organizasyonda ilk kez 1965'te şampiyon olan "Maviler", 1998, 2005, 2007 ve 2015 senelerinde kupayı kaldırdı.

Turnuvada 1972, 2008, 2019 ve 2022'de final oynayan Chelsea, söz konusu maçlarda rakiplerine üstünlük sağlayamadı.

Kupada 3. kez finalde karşılaşacaklar

Liverpool ile Chelsea, İngiltere Lig Kupası tarihinde daha önce iki kez finalde birbirlerine rakip oldu.

İki takım arasında 2005'te oynanan finali Chelsea 3-2 kazanırken, 2022'deki finalde ise Liverpool penaltılarla 11-10 galip geldi.

İngiltere Lig Kupası'nda iki ekip toplam 7 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda Chelsea 4, Liverpool 1 kez kazanırken, 2 karşılaşma da berabere bitti.