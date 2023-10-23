İngilizce online eğitim platformu Preply’nin İngilizce mülakat soruları ile ilgili yaptığı araştırmada en çok karşılaşılan sorular ve başarılı bir mülakat için ipuçlarına yer verilmiş. Doğru bir hazırlıkla, bu mülakatları başarıyla tamamlayabilir ve kariyer hedeflerinizde bir adım daha ileriye gidebilirsiniz. O zaman başlayalım!

Görüşeceğiniz şirketi önceden araştırdınız mı?

Görüşme yaptığınız şirketi tanıyor olmak sizi diğer adaylardan farklı kılacaktır. Şirketin misyonuna, ürünlerine, müşterilerine ve son paylaşımlarına dikkatlice bakın. İnternet siteleri, müşteri geri bildirimleri, sosyal medya ve haberler gibi kaynaklar bu bilgileri toplamanızda size oldukça yardımcı olacaktır. Şirketin son başarıları, kazandığı ödüller, kuruluş hikayeleri gibi şirket hakkında önemli olduğunu düşündüğünüz bilgileri not alın. Mülakat yapan kişi hakkında biraz bilgi edinmek, özellikle ortak ilgi alanları veya deneyimler bulduysanız, ilişki kurma konusunda size yardımcı olabilir.

İstenen aday profili ile ne kadar örtüşüyorsunuz?

Mülakata hazırlanırken, iş ilanını incelemek gerçekten iyi bir hazırlık adımı olacaktır. İş ilanını inceledikten sonra, işe alım uzmanlarının aslında bir adayda ne aradığına dikkat edin. Sonra, deneyiminizin bu özelliklerle ne kadar uyumlu olduğunu kafanızda canlandırın. İlanın içinde mülakatta karşınıza çıkabilecek ifadeleri yakalamaya çalışın.

İş İngilizcesi’ne hakim misiniz?

İngilizce konuşulan bir işte sadece dili biliyor olmak yetmeyecektir. İş İngilizcesinin inceliklerine de hakim olmalısınız. İşte burada devreye iş İngilizcesi kursları giriyor! Bu kurslar, iş hayatında rahatça İngilizce konuşma için gereken tüm püf noktalarını size sunar. Üstelik, böyle bir kursu tamamlamak, işverenlere ne kadar istekli ve profesyonel olduğunuzu gösterir.

Sektörel kelime bilginiz yeterli mi?

İngilizce iş görüşmelerinde başarılı olmak için sadece genel iş jargonuna değil, alana özgü terimlere de hakim olmak çok önemlidir. İş ilanlarından, LinkedIn’den veya YouTube’dan toplayarak bu terimlerin bir listesini derlemekle işe başlayın.

İngilizce mülakatları rol yaparak Deneyimlediniz mi?

Farklı bir dilde mülakat yapmak ilk başta biraz ürkütücü gelebilir ama biraz prova ile bu işin üstesinden gelebilirsiniz! Dostlarınızla ya da iş arkadaşlarınızla mülakat provası yapmak, aslında sadece mülakat için değil, aynı zamanda özgüveniniz için de büyük bir hazırlık olur. Hem cevaplarınızı geliştirir hem de beden dilini mükemmelleştirme fırsatı bulursunuz.

Mülakatlarda en çok nereye takılıyorsunuz?

İngilizce mülakat provanızı kaydedip izlemek, aslında kendinizi en iyi eleştiren kişinin siz olduğunuzu ortaya koyar. Bazen kendi konuşma alışkanlıklarınızı, konuşma hızınızı ya da sıkça kullandığınız kelimeleri fark edemezsiniz. Kendi kaydınızı izleyerek bu küçük detayları yakalayabilir ve üzerinde çalışabilirsiniz. Bu şekilde, nerede takıldığınızı görebilir ve o noktalarda ilerleme kaydedebilirsiniz.

Mülakat hızınız ne?

Mülakata girdiğinizde, özellikle de ilk mülakatınızsa, mülakat sorularını yanıtlama konusunda kendinizi endişeli hissedebilirsiniz. Bir soruya hemen iyi bir yanıt veremiyorsanız, durun ve düşünmek için zaman ayırın. “Bunu düşünmek için biraz zaman alabilir miyim?” gibi ifadeler veya açıklama istemek yardımcı olabilir. Görüşme sonrasında gözden kaçırdığınız önemli bir noktayı hatırlarsanız, bunu bir takip e-postasıyla gönderebilirsiniz. Unutmayın, mülakatı yapan kişiler stresinizden etkilenebilir, bu nedenle mükemmellik yerine netliği hedefleyin.

En çok sorulan 5 soruyu öğrenin!

Kimi mülakatlar tamamen İngilizce yapılırken, kimilerinde sadece belli bölümlerinde İngilizce konuşulur. İngilizce bir mülakata hazırlanmanın püf noktası, sıkça karşılaşabileceğiniz sorular için cevaplarınızı önceden düşünüp içselleştirmektir. Şanslısınız ki, İngilizce mülakatlar genelde belli bir kalıba oturur. Her ne kadar bu soruların hepsi karşınıza çıkmasa da, önceden bir fikrinizin olması sizi rahatlatacaktır.

İK uzmanlarının adaylara İngilizce mülakatlarda en sık yönelttiği soruları ve bu sorulara nasıl yanıt verilebileceği konusunda örnek cevapları Çevrimiçi İngilizce kursu Preply şu şekilde özetlemiş;

Bize Kendinizden Bahsedin!

Hangi alanda olursa olsun, bir mülakata girerken duyacağınız işte bu ilk soruya hazır olun. Çalışma geçmişinizi vurgulayarak kendinizi tanıtın; bununla birlikte kişisel detayları da ekleyerek daha samimi bir yanınızı göstermenizi öneriliyor. İdeal olarak bu soruya verdiğiniz yanıtın %70’i kariyerinizden, %30’u kişisel bilgilerinizden oluşmalıdır.

Bu pozisyon ile neden ilgileniyorsunuz?

İşverenler bu tür sorular ile aslında sizin işe ne kadar hâkim olduğunuzu ve işi gerçekten isteyip istemediğinizi ölçmek ister! Etkileyici bir cevap, bu işi almaya ne kadar yakın olduğunuzu gösterecektir.

Kendinizi önümüzdeki 5 yıl içerisinde nerede görüyorsunuz?

Aslında, mülakatta sizi değerlendiren kişi beş yıl sonra arayıp “Planınıza sadık kaldınız mı?” diye elbette sormayacak. O yüzden her şeyi tüm detayları ile anlatmak zorunda değilsiniz. İyi bir yanıt, belirgin ve belirsiz hedefleri bir araya getirecek ve bu sektörde parlak bir geleceğiniz olacağını gösterecektir.

Neden Burada Çalışmak İstiyorsunuz?

İşverenler, bu şirkette sizi neyin cezbettiğini merak ettikleri için bu soruyu sorarlar. Böyle bir soru ile karşılacağınızı öngörerek görüşme öncesi hazırlık yapmanız ve şirketi araştırmanız iyi olacaktır.

Maaş Beklentiniz Nedir?

Preply’nin makalesine göre en can alıcı soru olan maaş beklentisi sorusu, hangi dilde olursa olsun yanıtlaması karmaşık ve zor bir sorudur. Çok yüksek bir ücret söylerseniz, daha az maliyetle çalışabilecek biri sizin yerinizi alabilir ama düşük bir ücret de gerçek deneyiminizin karşılığı olmayacaktır. Belirli bir miktar söylemek yerine bir maaş aralığı sunmak genellikle daha avantajlıdır. Ama unutmayın, birçok işveren muhtemelen sunduğunuz aralığın tabanını göz önünde bulunduracaktır.

Artık potansiyel soruları biliyorsunuz ve hazırsınız. Haydi, İngilizce mülakatınız için geri sayım başlasın! Peki, pratik yapmak için ne dersiniz? Anadili İngilizce olan bir öğretmenle çalışarak hazırlığınızı bir üst seviyeye taşıyın! Bol şans!