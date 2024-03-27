Online İngilizce konuşma platformu Preply, lise öğrencilerinin yer aldığı ve İngilizce öğrenmedeki zorlukları ortaya koyan bir araştırmasını yayınladı. Türkiye, Avrupa'da İngilizce eğitimi konusunda alt sıralarda yer almaktadır. İlkokul, ortaokul ve lise seviyesinde, hatta üniversitede İngilizce eğitimi olmasına karşın, mezun olan öğrencilerin İngilizce seviyesi iyi durum olmadığı görülüyor. Bu doğrultuda yapılan araştırma, lise öğrencilerinin ingilizce öğrenme sürecinde karşılaştıkları zorlukları ortaya çıkardı. Buna göre, kaygı ve utanma duygusu, ingilizce öğrenme en kritik faktörler içinde yer almaktadır.

Yabancı dili teorik olarak öğrenmekten daha önemlisi, iş ortamında yöneticilerle veya yabancı bir turistle özgüvenli bir şekilde konuşabilmektir. Ancak Türkiye’de, İngilizce seviyesini iyi gören birçok kişi, bu pratik esnasında rahat değil. Bunun başlıca sebepleri; kelimelerin ingilizcede yazımı ile okunuşunun farklı olması, telaffuzdaki zorluklar ve cümlelerin yapısının değişik olması olarak görülmektedir. Nurten Uşak Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yapılan bir çalışma ise, işin psikolojik boyutuna odaklandı. İngilizce öğretmeni Arzu Lale Kındığılı öncülüğünde yapılan araştırmada, dil öğrenme kaygısının, yabancı dil eğitimindeki rolüne vurgu yapıldı. 150’den fazla anadolu lisesi ve imam hatip lisesi öğrencisinin dahil olduğu araştırma sonucunda, İngilizce konuşma kaygısının öğrencilerde çok yüksek olduğu belirlendi. Bununla birlikte, kaygı okul türünden bağımsız olarak yüksek çıktı. Öğrencilerin yabancı dile olan tutumunda, utanma duygusu ve kaygının etkisi kendini gösterdi. Öğretmenlerin, derste uyguladığı tekniklerin ise bu durumu değiştirdiği gözlendi. Örneğin derste konuşma veya farklı pratikler yapan öğretmenler, öğrencilerin yabancı dilde kendini ifade etme konusunda daha özgüvenli olmasını sağlıyor.

Online İngilizce konuşma dersleriyle utanma duygusunu yenmek mümkün olabilir.

Araştırmada, öğrencilerin utanma ve kaygı duygusunun nedenleri incelendi. İngilizce veya diğer yabancı dillerde kendini ifade eden öğrencilerin hangi gruplardan utandığı da ortaya çıktı. Listenin başında yüzde 70’lik oranla yabancılar geliyor. Bunu yüzde 64 ile karşı cins ve sonrasında bilgi otoriteleri takip ediyor. Araştırmayı hazırlayan Preply analistlerine göre: “Bu kaygı ve utanma duygusunu yenmek için en önemli kural sürekli İngilizce konuşma pratiği yaparak bu dile olan hakimiyetinizi geliştirmenizdir. İngilizce konuşma konusunda öz güveninizi arttırmak için sürekli pratik yapmalısınız. Pratik yaparak dile olan yatkınlığınızı gelişir ve konuşurken rahat edersiniz.” şeklinde yorumda bulundu. Ayrıca analistler bu faydalı olduğunu düşündükleri bazı tavsiyeleri ekledi. Bunlar;

● Düzenli Konuşma Partnerleri Bulun: İngilizce konuşma pratiği için düzenli bir partner bulmak önemlidir. Bu bir arkadaş, aile üyesi veya çevrimiçi bir dil değişim ortağı olabilir.

● Konuşma Kulüplerine Katılın: Çevrimiçi veya yüzyüzel olarak bulunan İngilizce konuşma kulüplerine katılarak pratik yapabilirsiniz. Bu tür kulüplerde diğer İngilizce öğrenenlerle tanışabilir ve konuşma becerilerinizi geliştirebilirsiniz.

● İnternetten Kaynaklar Kullanın:İnternet, İngilizce konuşma pratiği yapmak için harika bir kaynaktır. Çevrimiçi sohbet odalarına katılabilir, İngilizce forumlarda yazabilir veya İngilizce podcast'leri dinleyebilirsiniz.

● Anadile Olan Bağımlılığınızı Azaltmaya Çalışın: Sürekli yabancı dil konuşma konusunda kendinizi zorlayın. Sadece İngilizce konuşma zorunluluğunuz olduğu gerçeğini kendinize kabul ettirebilirseniz bu dili konuşmaya çalışmanın öz güveninizi ne kadar yükselttiğini göreceksiniz.

● İngilizcenin Sadece Bir Dil Olduğuna İnanın: İngilizcenin iletişim için gerekli bir dil olduğunu unutmayın. Kendinizi anlatma konusunun sizi strese sokmasına izin vermeyin. Hata yapsanız da endişelenmeyin. Hatalarınızı kabullenerek bunlardan ders çıkarın.