Selda İnci’nin merak ile beklenen 22. Kişisel sergisi, ArtAnkara 10.Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarında 07/10 Mart 2024 tarihleri arasında, Ato Congresium’da sanatseverler ile buluşacak...

Sulu boya, yağlı boya ve akrilik tekniklerini kullanarak, her sergisinde tuvaline içindeki duygularını anlatan sanatçı, bu sergisinde de İstanbul sevgisini, çok sevdiği ve Allahın en güzel mucizeleri dediği çiçeklerle tasvir etti.İçindeki duyguları çiçekler ve İstanbul silüetleriyle yansıttı…

Selda İnci 22. Kişisel sergisi için çok heyecanlı olduğunu ,bu sergide tüm sanatseverlerle görüşmek istediğini ,herkesi ArtAnkara 10. Uluslararası Sanat Fuarı Abay Galeri standına beklediğini dile getirdi.

Tablolarında imza yerine parmak izini tercih eden ünlü ressam Selda İnci, parmak izini Allah’ın akıl almaz mucizelerinden gördüğü için tercih ettiğini ifade ederek, parmak izinin asla taklit edilemeyeceği gerçeğiyle de resimlerinin daha da anlamlı olduğunu dile getiriyor.

Altan İşleyen’den “Eylülün Ortası”

Uzun zamandır müzikle uğraşan, öte yandan çoksesli müzik alanında da halen Boğaziçi Caz Korosu-Magma Oda Korosu bünyesinde koristliğe devam eden Altan İşleyen, ikinci teklisi “Eylülün Ortası”nı 14 Şubat Sevgililer Günü’nde dinleyicilerle buluşturdu. İşleyen geçtiğimiz eylül ayında da ilk teklisi ‘Yeniden Aşk’ ı dinleyicileriyle buluşturmuştu.



13 Şubat akşamı Kadıköy’de Eylülün Ortası için lansman konseri düzenleyen işleyen, Eylüllün Ortası’nı sevenleriyle büyük bir çoşku ile kutladı. Önce pop rock tınılı cover parçalar ile sahne yaptıktan sonra kliplerini de sevenleriyle birlikte izleyen işleyen, izleyenlere çok güzel anlar yaşattırdı.

Ona sahnede gitarda İlkay Dindar, klavyede Yasin Pilavcılar, davulda ise Mahmut Kocabaş eşlik etti. Geri vokalde ise yakın arkadaşı Çağdaş Çetin vardı.

İşleyen, Eylülün Ortası’nı şu sözlerle anlatıyor: “Çok güzel bir hikaye, öyle güzel ki; konuştuk şarkı oldu, yürüdük dans oldu’.. -evet aslında bu sözler tamamen bu duyguları yaşamak isteyecek olan her aşığın sözleri.. Bir gün umarım her aşık bu sözleri/duyguları hisseder.. İşleyen’in bu açıklaması acaba kendisi yaşamış mı yaşamamış mı sorularını getiriyor akıllara… Şarkı bazı dinleyicilere göre bu sorulara da yanıt oluyor aslında..

Sosyetik güzele dolandırıcı şoku!

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Derin Mermerci, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılığa dikkat çekti. Mermerci, fotoğrafı üzerinden dolandırıcılık yapıldığını belirterek takipçilerini uyardı.

Paylaşımında Mermerci, "Böyle bir numara çevreme mesaj atıyormuş, lütfen itibar etmeyin. Sahtekarlıkta gelinen nokta ne acı, işin daha da tuhafı hayatta en çok kullandığım laflardan birini yazmış profiline. Özlem Güçlü çok teşekkür ederim arkadaşım haber verdiğin için." notunu düştü.

Bu paylaşımıyla Derin Mermerci, takipçilerini dolandırıcılık konusunda uyararak dikkatli olmalarını sağladı ve sahte hesaplara karşı önlem almalarını teşvik etti.

Sıla sahnesinde sürpriz evlilik teklifi

Şarkıları ve yorumuyla gönüllere taht kuran Sıla, önceki akşam Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sevenleriyle buluştu. KerkiSolfej’in organizasyonuyla 14 Şubat Sevgililer Günü’nde sahneye çıkan sanatçı, sevilen aşk şarkılarıyla gönüllere seslendi.

Sıla konserde “Evlilik teklifi yapabilir miyim?” diye seslenen seyircisini kırmayarak sevgilisiyle beraber yanına davet etti. Sıla’nın sahnesini paylaştığı çılgın aşık, sevgilisinin önünde diz çökerek evlilik teklifi yaptı ve 2 bin kişinin alkışları eşliğinde yüzük taktı.

İki buçuk saat boyunca şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendiren Sıla, hafızalardan silinmeyecek bir 14 Şubat akşamı yaşattı. Sanatçı bugüne özel hazırladığı repertvuarı ile, keyif dolu bir konser gerçekleştirdi. En çok konser veren sanatçılardan Sıla, 24 Şubat’ta İstanbul Ülker Arena’da sahneye çıkarak sevenleriyle buluştuğu konser maratonunu ara vermeden sürdürecek.

Ayşen Birgör’den “Can Ağrısı”

Ayşen Birgör, sözleri Seçkin Özer ve Ferit Özkan'a ait, müziği ise yine Ferit Özkan tarafından bestelenmiş olan “Can Ağrısı” adlı şarkısı ile '14 Şubat Sevgililer Günü'ne unutulmaz bir hatıra bıraktı...

Modern soundlarla bezeli ancak özgün tarzını koruyan bu şarkı, uzun zamandır beklenen bir tat ve kendine özgü bir hikaye sunuyor.

Ayşen Birgör'ün berrak sesi ve temiz melodileriyle seslendirdiği "Can Ağrısı", aşk hikayelerimize eşlik etmeye aday. Şarkının klibi ise İstanbul'da Emrah Özbilen yönetmenliğinde çekildi ve dinleyicileri duygusal bir zaman yolculuğuna çıkarıyor.

Derya Uluğ içimizi ısıttı

Son dönemin en başarılı sanatçılarından biri olan Derya Uluğ doğum günü için anlamlı bir projeye imza attı.

Başarılı sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda 21 Şubat olan doğum gününde kendisine hediyeler göndermek isteyen hayranlarına çağrıda bulunarak “Doğum günümde bana verilecek en güzel hediye otizmli çocukların eğitimine destek olmak için Tohum Otizm Vakfı’na bağışlıyorum” dedi.

DKTT coştu, coşturdu

Yerli sahnenin önde gelen bağımsız ekiplerinden Dolu Kadehi Ters Tut, önceki akşam Ülker Arena’da sahne aldı. Bütün biletlerin tükendiği konserde Dolu Kadehi Ters Tut, izleyicilerini büyüledi. Sevilen şarkılarını yaklaşık sekiz bin hayranıyla birlikte hep bir ağızdan seslendiren Dolu Kadehi Ters Tut, sahnesinde Selin Geçit, Can Ozan, Ozbi ve Seda Erciyes’i ağırladı. Eşi benzeri olmayan bir konsere imza atan Dolu Kadehi Ters Tut, kariyenin 10. yılında muhteşem performanslarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatarak kutladı.

Görkemli Kutlama

İşletmeciliğini Türkiye’nin Divası Bülent Ersoy’un takı tasarımlarını da yapan Fransua Garo’nun yaptığı ve İstanbul’un en iddialı mekanlarından biri olan Şahika Meyhane birinci yılını görkemli bir gece ile kutladı.

Geceye başta Kuşum Aydın olmak üzere Murat Övüç, Talia Talins, Marini Yıldırım başta olmak üzere cemiyet, iş dünyası ve sanat dünyasının seçkin konukları katılırken geceye aşırı ilgi olduğu gözlerden kaçmadı.

Gecede Şahika Meyhane’nin birinci yılı için sahneye getirilen pastayı Fransua Garo ile birlikte Kuşum Aydın birlikte keserlerken birbirlerine pasta ikram ettiler.

Gecede Kuşum Aydın sahne alırken şarkılarıyla bu özel geceye katılan misafirlerine unutulmaz dakikalar yaşattı.