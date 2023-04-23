STANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Maltepe Etkinlik Alanı’nda gün boyu süren organizasyonlarla kutladı. İBB Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu da çocukların 23 Nisan coşkusuna ortak oldu.

“ATATÜRK'E TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

23 Nisan’ın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağanı olduğunu belirten İmamoğlu, “Başka hiçbir ülkede yok. Atatürk'e teşekkür ediyoruz. Atatürk bize çocuk bayramını hediye ederken, onun tarihini de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş günü olarak tespit etti. Çünkü, TBMM’nin anlamı nedir? Anlamı; eşit vatandaşlık demektir. Anlamı; özgürlük demektir, bağımsızlık demektir. Anlamı; herkesin aynı haklara sahip olduğunun teminatı demektir. İşte onun için TBMM tarihini, çocukların bayramı olarak ilan etti. Çünkü çocukların eşit olmadığı bir toplumun ileriye gitmesi mümkün değil. Çocukların eşit olduğu bir ortamda ancak biz bütün toplum olarak çok gelişebiliriz” dedi. Her anne-babanın çocuğunun eşit bir ortamda, eşit haklarla yaşamasını isteyeceğini vurgulayan İmamoğlu, “Biz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tepesine, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ yazan o iradenin evlatlarıyız. Sonsuza dek bunu koruyacağız. Milletin sesini kimsenin kısmasına müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

“BİZLER, ÇOCUKLARA BAKARKEN HADDİMİZİ BİLECEĞİZ”

“Milletin sesinin kısıldığı yerde çocuklarımız konuşamaz” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Çocuklarımız konuşacak. Çocuklarımız, kalplerindeki ifadeleri dillerine geldiği şekliyle anlatacak. Anlatacak ki; onlardan inanılmaz yetenekli sanatçılar çıksın. Anlatacak ki; çocuklarımızdan çok güzel bilim insanları olsun. Çocuklarımızdan çok iyi sporcular olsun. Çocuklarımızdan çok iyi iş insanları olsun. Belediye başkanları olsun, başbakanları olsun. Bakanlar, milletvekilleri olsun. Bilim insanları, öğretmenler olsun, mühendisler olsun, işçi olsun çok iyi, sanatçı olsun, zanaatkar olsun. İşte bütün bunların olması için, çocuklarımızın sesinin kısılmasına müsaade etmeyeceğiz. Çocuklar, yöneticilerden şefkat ister. Yöneticiler, bizler, çocuklara bakarken biraz haddimizi bileceğiz. Çünkü çocuklar çok zeki. Sevgiyi, şefkati, iyi niyeti çok iyi analiz edebiliyorlar. Yöneticilerin çocuklara karşı özenli ve erdemli davranması lazım, adil olması lazım, çocuklarının haklarını koruması lazım.”

“HER ÇOCUK EŞİT OLURSA SORUN KALMAZ”

Bu memleketin her çocuğunun eğitimden eşit bir biçimde faydalanması durumunda hiçbir sorunun kalmayacağının altını çizen İmamoğlu, “Çocuklarımızın geleceğinin teminat altında olması, işte bu bahsettiğim süreçlerin var olmasıyla mümkün. Ben, bu bayramda tamamen bunu hissetmeyle meşgulüm. İstanbul'da o eşitliği sağlayabilmekle, bir anne çocuğunu yetiştirirken bir sıkıntı çekiyorsa onu gidermekle mesulüm. Bir anne çocuğuyla İstanbul'u özgürce gezemiyorsa, onu sağlamakla yükümlüyüm. Eğer okul öncesi eğitimde bir eksiklik varsa, onu tamamlamakla yükümlüyüm. Çok şey anlatabilirim. Ama diliyoruz ve istiyoruz ki, memleketimizin çocukları, en doğusundan en batısına, en güneyinden en kuzeyine kadar eşitlensin. Her konuda eşit hak ve özgürlüklere sahip olsun. Bunu sağlayacağız. Çok önemli bir süreçteyiz” ifadelerini kullandı.

“SİZE ÇOK SELAMI VAR KEMAL KILIÇDAROĞLU’NUN”

Çocukların ve ailelerinin Ramazan ve 23 Bayramlarını kutlayan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Biz çocuklarımıza gelişmeyi, iyi bir nesil yetiştirmeyi, barış içinde bir toplum olabilmeyi ve o toplum içerisinde üretebilmeyi, tarımdan sanayiye, her konuda üretebilmeyi, bilgiyi, teknolojiyi en üst seviyeye taşıyabilmeyi hazırlamakla yükümlüyüz. Çocukların 21. yüzyılda ihtiyaç duyduğu ne varsa, onları ona sağlayacak bir sürecin önümüze koyulabilmesi için ebeveynlerin çok dikkatli hareket etmesi gereken bir zaman dilimindeyiz. Çocuklarımızın şefkatle, güler yüzle konuşan, onları dinleyen, onları anlayan yöneticilere ihtiyacı var. Biz, onu temsil ettiğimizi düşünüyoruz. İnşallah, umuyorum bu duyguların hakkını veren yöneticiler oluruz. Umuyorum bu duyguların karşılığını veren belediye başkanları oluruz. Milletvekilleri oluruz. Umuyorum bunun hakkını veren, bunun erdemiyle beraber hareket eden 15 Mayıs’ta bir Cumhurbaşkanımız olsun. Biz onu istiyoruz. Biz onu destekliyoruz. Öyle birisi var. Size çok selamı var Kemal Kılıçdaroğlu’nun. Bayramınızı kutluyor, tebrik ediyor ve inşallah güzel bir ortamı hep beraber var ederiz.”

SAHNEYİ DEPREMZEDE ÇOCUKLARLA PAYLAŞTI

Yakın zamanda yaşanan depremlerin en fazla çocukları etkilediğine dikkat çeken İmamoğlu, yanına deprem bölgesinden gelen çocukları aldı ve konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Çocuklarımızın o bölgede çok eksikleri var. Onları gidermek konusunda çok çalışmamız lazım. Eksiklikleri hep beraber gidermemiz lazım. Çünkü, orada tam 13 milyon insanımız bundan etkilendi ve bunun en az yüzde 25’i çocuk. O çocuklarımızın bütün eksikliklerini de gidermekle yükümlüyüz. İstanbul'da bir çocuk hangi ortama ve imkanlara sahipse; Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta, Hatay'da ve diğer illerimizde de çocuklarımıza o imkanları sağlamakla yükümlüyüz. Bunu hep birlikte yapacağız. Evvelsi gün Hatay'daydım ve orada halkımızla kucaklaştık, bayramlaştık. Ben eminim ki bütün milletimiz de bu kucaklaşmayı ve bu paylaşmayı, bu dayanışmayı kabul ediyor ve istiyor. Ben, ‘O bölgenin çocuklarına en güzel imkanları sağlayacağız’ diyorum ve bizim yine deprem bölgesinden gelen güzel çocuklarımız var. Onların da neşesi bol olsun. Onları alkışlayın. Çocuklar, bayramınız kutlu olsun. Yarın okullar başlıyor. Çocuklar hazır mıyız okullara? Annelerimizi üzmeyeceğiz tamam mı? Babalarımızı üzmeyeceğiz, derslerimize çalışacağız tamam mı? Peki bir şey daha istiyorum sevgili çocuklar. Her çocuğumuzdan öğretmenine benden selam götürmesini istiyorum. Öğretmenlerinize benim selamımı götürür müsünüz? Harika. Hepinize zihin açıklığı diliyorum. Allah evlatlarınızı korusun. Evlatlarınıza güzel bir gelecek nasip etsin. Çocuklarımızla geleceğin çok güzel olduğu günleri hep birlikte yaşayalım, yakalayalım.”

Ramazan Bayramı’nın üçüncü gününde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleriyle çifte bayram kutlandı. Çifte bayramda çocukların buluşma noktası, Maltepe Etkinlik Alanı oldu. “23 Nisan Çocuk Karnavalı”nda atölyeler, sihirbaz gösterileri, tiyatro oyunları ve konserler düzenlendi. Çocuklar için Niloya, Arı Maya ve Kukuli sahne aldı. Çocuklar ve onlara eşlik eden büyükleri, Aleyna Tilki konseriyle bayramı doya doya kutladı.

HABER: SELÇUK BULUT