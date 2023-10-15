Haber: Elif Hayvalı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliği ile düzenlenen, küresel havacılık sektörünün en önemli etkinliklerinden biri kabul edilen “28. Routes World 2023” açılış töreninde konuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile İstanbul Valisi Davut Gül’ün de katıldığı açılış töreninde konuşan İmamoğlu, İstanbul’un dünyanın sayılı turizm merkezlerinden birisi olduğunu vurguladı.

2024’te 20 milyon turist hedefliyoruz

İstanbul’un turizm anlamında asıl potansiyeline henüz erişemediğinin altını çizen İmamoğlu, “Bu yılın verileriyle baktığımızda, 17 milyonu aşan yabancı ziyaretçisi olacak İstanbul'umuzun. 2024 yılında, bu sayının 20 milyonu aşmasını elbette ki bekliyor ve hedefliyoruz” dedi. İstanbul’daki havaalanlarının, yılda 125 milyon yolcuya hizmet edecek kapasiteye ulaştığına dikkat çeken İmamoğlu, “Bilindiği gibi, Türkiye'nin bir turizm ülkesi ve markası olarak stratejisini, bakanlığımız ve ilgili kurumlarımız yürütüyor. Ancak biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, tabii ki bu konudaki sürece sorumluluğumuzu katarak, ‘Daha fazla ne yapabiliriz ve İstanbul'umuzu dünyanın en çok ziyaret edilen üç kentinden birisini yapma vizyonuyla nasıl bir yolculuğu tasarlayabiliriz’; buna eğildik” diye konuştu.

İstanbul’umuza ‘turizm platformu’ oluşumunu kazandırdık

4,5 yıllık görev süreleri boyunca ulaşım, konaklama, kültürel ve tarihi mirası koruma anlamında önemli çalışmalar yaptıklarını aktaran İmamoğlu, “İstanbul'un altyapısını iyileştirmek, sektörü büyütmek ve şehrimizin potansiyelini arttırmak adına çok stratejik adımlar attığımızı ifade edebilirim. Bu adımları, elbette ki demokratik katılım ve ortak akılla yönetmek için, İstanbul'umuza ‘Turizm Platformu’ oluşumunu kazandırdık. Şehrimizdeki turizm sektörünün tüm bileşenlerini ve bilim dünyasını buluşturan bu platform, yönetim ekibimizle birlikte planlamalar ve çalışmalar sürdürerek, iş birliğimizi daha etkili hale getirmiştir. Stratejik planlarımızı tamamladıktan sonra da icrai faaliyetlerde de iş birliğimizi ortaya koyunca, aslında sürdürülebilir bir metodolojiyi kentimize kazandırmış olduk” ifadelerini kullandı.

10 metro hattıyla, üstün adımlar atmış bir belediyeyiz

İmamoğlu, kent ve ülke turizmine katkı kapsamında yaptıkları çalışmaları da şu sözlerle özetledi: İstanbul'da ulaşımla ilgili önemli adımlar atılıyor. Bu noktada, Ulaştırma Bakanlığımızın dışında, bizim etkin bir şekilde yürüttüğümüz 10 metro hattıyla beraber, İstanbul ulaşımını kolaylaştırma konusunda üstün adımlar atmış bir belediyeyiz. Bu aynı zamanda bir dünya rekoru. Devam eden metro hatlarımız 2025 yılında tamamlandığında, şehrimizin 450 kilometreyi aşan yaygın bir metro ağına sahip olacağını buradan bütün misafirlerimize duyurmak isterim. Kaldı ki hedefin bu olmadığını, daha üst sayılara, daha üst kilometrelere ulaşmanın İstanbul'un vazgeçilmez hedefi olduğunu da ifade edeyim. İkinci olarak; şehrimizin binlerce yıllık tarihini ve bu mirası ayağa kaldıracak bir yatırım sürecini başlattık. 4,5 yıllık yönetimimizde; 16 müze ve galeri, 180 tarihi çeşme, 420 tarihi hazire, 13 tarihi türbe, 18 anıt ve 42 tarihi inanç merkezinin inşa edilmesi, bakım ve restorasyonuyla, iyileştirilen bir tarihi miras sürecini kentimizde yaşattık.

Müze Gazhane, 2 yılda 2 milyondan fazla kişiye ulaştı

“Bu projelerden çarpıcı birkaç örnek vermem gerekirse; Müze Gazhane, 2 yılda 2 milyondan fazla kişiye ulaştı. Artİstanbul Feshane, henüz açılalı birkaç ay olmasına rağmen, olağanüstü sayılara, 350 bin kişi ziyaretçisine ulaştı. Özellikle burada bulunan birçok misafirimize, İstanbul'a geldikleri anda, son tasarımı ve restorasyonuyla Yerebatan Sarnıcı’nı ziyaret etmeden dönmemelerini ve mutlaka o deneyimi yaşamalarını dilerim. İstanbul'un her noktasını iyileştiren çalışmalarımız ve çabalarımız, gerçekten özel görüntüler ve insanların ilgi gösterdiği bir süreci bize yaşattı. İskelelerimiz… Eğer kültüre ve tarihe hizmet ettiğinde, nasıl bir ilgi gördüğünü yaşadık Moda’da, Kadıköy'de, Beşiktaş'ta. Tabii aynı zamanda şehrimizi ziyaret eden misafirlerimizin ilgisini çekecek festivaller, etkinlikler, performanslar ve sportif faaliyetlerin de kentimize özel bir süreci yaşattığını sizlerle paylaşmak isterim. İşte tam bu moralle ve ortaya koyduğumuz vizyonla, 2027 Avrupa Oyunları ve 2036 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları’nı İstanbul'umuza, şehrimize kazandırma noktasında girişimlere başladık.”

7,5 milyon metrekarelik yeni aktif yeşil alanı kentimize kazandırdık

“Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz 4 günlük uluslararası bisiklet turnuvası ‘Tour of İstanbul’, çok keyifli, başarılı bir organizasyona dönüştü. Aynı zamanda Kasım ayındaki İstanbul Maratonu, yine iki kıta arasındaki muazzam bir atletizm deneyimiyle beraber, inanılmaz bir keyfi hem İstanbullulara hem de ilgi duyan sporculara yaşatmaya devam ediyor. İstanbul'un yeşilini güçlendirmek, çevresini daha sürdürülebilir bir kent pozisyonuna kazandırmak adına, 7,5 milyon metrekarelik yeni aktif yeşil alanı kentimize kazandırdığımız misafirlerimizle paylaşmak bizim için bir gurur. Tabii ki bu çalışmalarımız sürüyor. Ve daha sürdürülebilir, daha çevreci, iklim değişikliğiyle mücadelesini üst seviyede tutan bir kenti var etme konusundaki çabalarımızın sürdüğünü yine sizlerle paylaşmak isterim. Özellikle, İstanbul'un 15 ayrı bölgesinde oluşturduğumuz Yaşam Vadilerinin, kilometrelerce, şehir içerisinde, doğayla iç içe bir alanı kentimize kazandırmasının, bir aktif yeşil alan kadar, bunların kültür-sanat etkinlikleriyle beraber bir doğal mekana dönüştürdüğünü de sizinle paylaşmak bir gurur.”

İBB, her konuda iş birliğine hazır

“Kent içi rotaların belirlenmesinde, kent içi yönlendirmelerin standardizasyonu gibi pek çok alanda, projelerimizle turizmi destekliyoruz. Özellikle, insana saygılı bir turizm anlayışının geliştirilmesi noktasında çok renkli, çok kültürlü, sürdürülebilir bir turizm destinasyonu yaratılması için yoğun çaba içerisindeyiz. Kuşkusuz bütün bunların, sadece ülkemiz ve şehrimiz için değil, aynı zamanda dünyanın en büyük sivil havacılık etkinliği olan Routes World adına da inanılmaz fırsatlar sunduğunu da bilmenizi isterim. İstanbul Turizm Platformu'na destek veren tüm bileşenlerin, yakından tanıdığım için gayet iyi biliyorum ki, şehrimizde sizlerle her alanda iş birliği yapacak ve sizlere yardımcı olmak üzere son derece yetenekli, çok hazır bir sektörümüz vardır. Kabiliyeti yüksek bir sektör altyapısının olduğu bu kentte, belediyemiz ve yönetimimizin de sizlerle her alanda iş birliği yapabilecek bir pozisyonu olduğunu duyurmak isterim.”

Yurtta barış, dünyada barış

“Ülkeleri birbirine bağlayan fiziksel ve duygusal bütün yollar, çok ama çok değerlidir ve özen ister” diyen İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Dört bir yanında, ne yazık ki büyük acılar ve savaşların ortasında bir barış ve istikrar kaynağı olan ülkemizin yurttaşları olarak, bunu çok iyi biliyor ve bu sorumluluğumuzu taşıyor, bu sorumluluk da siz kıymetli sektör temsilcilerinin de sağlam bir paydaşımız olmanızı diliyorum. ‘Yurtta barış, dünyada barış’, 100’ncü yılını kutladığımız Cumhuriyet’imizin temel ilkelerinden ve vazgeçilmez prensiplerinden biridir. Ve hep öyle olacaktır. Milletçe bu prensibin, dünya var oldukça, temsilcileri olacağız. İşte İstanbul, bu hoşgörünün ve bir arada kardeşçe yaşamanın simgelerinden birisi olacak ve öyle kalacaktır. Routes World 2023 Konferansı’nın ülkeler ve insanlık arasında, yeni ve daha güçlü bağlar kuracağına, fayda sağlayacağına inanıyorum.”

Konuşmaların ardından Bakan Uraloğlu, Vali Gül ve İmamoğlu stantları birlikte gezdi.