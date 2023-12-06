HABER: MELİKE BİRGÖLGE

Oda Tiyatrosu, 2023-2024 sezonunda, yine yapılmayanı yapıyor ve sezona çok özel bir oyunla ‘perde’ diyor.

16. yüzyıla, deneme türünde yazdığı metinlerle damgasını vuran yazar ‘Montaigne’, ödüllü oyun yazarı Kaan Erkam’ın kalemiyle ve güçlü oyunculuklarla sahneleniyor.

Yazarı, Türkiye’de tiyatro sahnesine ilk kez taşımasıyla öne çıkan ‘Montaigne’ oyununda; ‘Montaigne’i, Serdar Deniz canlandırıyor. Ekranda; Kurtlar Vadisi, Diriliş Ertuğrul, Gurbet Kadını, Payitaht Abdülhamid, Barbaroslar dizilerinde, adından başarıyla ve övgüyle söz ettiren Deniz; tiyatro sahnesinde de ‘Montaigne’ rolüyle, bu başarısını daha da kanatlandıracak.

‘Denemeler’ini yazdığı, düşündüğü, keşfettiği, sorduğu, cevap bulduğu ve belki de tüm cevaplarından vazgeçtiği buğulu dünyasında, sisli odasındaki ‘Montaigne’i, Serdar Deniz yaşatırken, ‘Fayette’ karakterine otuz başvuru arasından seçilen Büşra Şensoy, hayat veriyor.

ÖLÜM VE DOĞUM, DÜŞ VE HAKİKAT, AKIL VE KALP, DUYGU VE DÜŞÜNCE ARASINDAKİ O YAKLAŞILMAZLIĞIN BOYUTU, ‘MONTAIGNE’DE GİZLİ!

59 seneye; kaç kuşku sığar, kaç düşünce, kaç çatışma, kaç sorgu, kayıp, yanıt, kaç ölüm ya da kaç doğum?

Bir sınırı var mı düşünmenin, sormanın ya da aramanın, vazgeçmenin?

Yaşarken ölür mü insan ya da ölmüşken yaşayabilir mi hâlâ?

Asırlardır birbirine uzak bilinen ölüm ve doğum, düş ve hakikat, akıl ve kalp, duygu ve düşünce arasındaki o yaklaşılmazlığın boyutunu, Michel de Montaigne ile keşfe çağırıyo, tiyatro şahanei bu oyun. Kim bilir, belki hisli bir 'Fayette’ ve yorgun ‘Montaigne’ arasında yakalayacağımız bir bakış veya bir söz, silip süpürür tüm ‘uzak’lıkları.

TÜRKİYE’DE YAPAY ZEKA VE TASARIMIN GÜCÜNÜ TİYATROYLA BİRLEŞTİREN OYUN!

Prova aşamasındayken bile gerek eleştirmenlerin gerekse tiyatro izleyicisinin merakla beklediği oyun, bir ilke daha daha imza atıyor. Türkiye’de, tamamen yapay zekayla yapılan oyunun afişi, görenleri şaşkına çeviriyor. 1592 senesine, yapay zeka ile sanat paydasında buluşarak dönülüyor.

Öncelikle yapay zeka, 1500'lerin modasına uygun erkek ve kadın giysileriyle çizimler hazırladı. Bu karakterler yine yapay zeka yardımıyla, tarihin derinliklerine götüren büyük ve ahşap bir kütüphane dekoruyla bir araya getirildi. Ancak afişin en dikkat çekici özelliği, karakterlerin yüzlerinin gerçek oyuncuların yüzleriyle birebir örtüşmesi. Yapay zeka, oyuncuların yüzlerini karakterlerin üzerine ekleyerek, vücut postürlerini ve mimiklerini oyuncuların gerçek vücut hareketleriyle uyumlu hale getirdi. Son olarak, bu katmanlı ve derin görsele, uygun yazılar eklenerek afiş tamamlandı.

Bu çok yönlü birleşim, teknoloji ve sanatın sınırlarını aşarak, tiyatro dünyasına yeni bir soluk getiriyor. Bu başarılı projenin ardında, yapay zeka ve sanatın sınır tanımayan birlikteliği yatıyor.

Türkiye’de yapay zeka ve tasarımın gücünü, tiyatroyla birleştirerek, bir ‘ilk’in meşalesini yakan oyunun afişleri ve görsel tasarımları Türkiye’nin en prestijli grafik tasarım şirketlerinden biri olan Promedia Works ve İlker Ulubey tarafından hazırlandı.

17 Kasım 2023 itibariyle sahnelenmeye başlayan, sezon boyunca izlenebilecek ve merak edilen oyunu; ‘Ağladım’ oyunuyla üçüncü sezonda kapalı gişe oynayan, bu oyunla üç ödül alan, yüksek lisans konservatuvar mezunu genç oyuncu, Selena Demirli Doğan yönetiyor.

Hayata dair ne varsa… Oyun; tüm bu olguların, konuların karşılığını ve yansımasını bulacağınız, Michel De Montaigne’nin sisli odasına davet ediyor sanatseverleri.

Yapım: Oda Tiyatrosu

Oyun: Montaigne

Yazan: Kaan Erkam

Yöneten: Selena Demirli Doğan

Yardımcı Yönetmen: Taha Aykın

Yönetmen Yardımcısı: Ezgi Baştan

Yaşatanlar: Serdar Deniz

Büşra Şensoy

Sahne Tasarımı: Şebnem Kılınç

Işık Tasarımı: Mahmut Çaymaz

Kostüm Tasarımı: Sefa Eraslan & Mitra Kostüm Atölyesi

Ses ve Işık Operatörü: Ezgi Baştan

Reji Asistanı: Melek Karateke

Afiş Tasarımı: Promedia Works

Yapay Zeka Tasarımı: İlker Ulubey