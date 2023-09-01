ANKARA (AA) - Uraloğlu, Bozankaya AŞ'nin üretim alanında "Yerli ve Milli Sürücüsüz İlk Metro Aracının Teslim Töreni"ne katıldı.

Uraloğlu, buradaki konuşmasında, Bakanlık olarak hayata geçirdikleri tüm projelerde yerlilik ve milliliği ön planda tuttuklarına dikkati çekerek, ülkenin geleceğini, yerli üretim, yüksek teknoloji ve küresel marka olmak üzere 3 ana başlık altında ele aldıklarını dile getirdi. Bakan Uraloğlu, "Gebze OSB-Darıca Sahili Hattı için özel olarak tasarlanan sürücüsüz metro aracımız da milli teknoloji vizyonumuzun en güzel örneklerinden ve ürünlerinden biri olmuştur." dedi.