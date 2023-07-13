İstanbul

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, yılın ilk yarısında 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 1,8 azalarak 123 milyar 377 milyon dolara geriledi.

Yılın ilk yarısında mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı ise 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 3,4 azalarak 3 milyar 982 milyon dolara düştü. Kısmi düşüşte 6 Şubat'ta gerçekleşen depremler ve hazirandaki 9 günlük Kurban Bayramı tatili etkili oldu.

Bu dönemde 203 ülke, bölge ve adaya mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı yapıldı. İhracat tutarı 12 ülkede 100 milyon doların üzerine çıkarken, 52 ülkede ise 10-99 milyon dolar aralığında gerçekleşti.

En yüksek ihracat Irak'a yapıldı, İsrail takip etti

Ocak-haziran döneminde en yüksek ihracat 497,2 milyon dolarla Irak'a yapılırken, sektörün toplam dış satımının yüzde 12,5'inin bu ülkeye gerçekleştiği görüldü.

Irak'ı 208,2 milyon dolarla İsrail, 199,2 milyon dolarla Birleşik Krallık,172,3 milyon dolarla Almanya, 147,8 milyon dolarla İran, 145,7 milyon dolarla Libya izledi.

ABD 145,1 milyon dolarla, Fransa 125,3 milyon dolarla, Fas 116 milyon dolarla, Rusya Federasyonu ise 115,7 milyon dolarla en büyük 10 pazar arasında yer aldı. Bulgaristan ve Gürcistan da ihracatın 100 milyon doları aştığı ülkeler olarak öne çıktı.

Suudi Arabistan'a ihracat yüzde 5 bin 735 arttı

Yılın ilk yarısında sektörün 1 milyon dolardan fazla ihracat yaptığı pazarlar arasında en yüksek artış yüzde 5 bin 735,1 ile Suudi Arabistan'da görüldü. Bu ülkeye ihracat 1,03 milyon dolardan 60,04 milyon dolara yükseldi.

Onu yüzde 274,2 ile Letonya, yüzde 93,3 ile Belarus, yüzde 87,6 ile Ukrayna, yüzde 84,5 ile Afganistan, yüzde 82,6 ile Brezilya, yüzde 78,2 ile Rusya izledi. Tacikistan ve Sırbistan'da ihracatın yüzde 50'den fazla arttığı ülkelerden oldu.

İhracatın en çok düştüğü ülkeler ise yüzde 73,7 ile Guatemala (1,24 milyon dolar), yüzde 72,1 ile Kolombiya (1,93 milyon dolar), yüzde 64,4 ile Ekvator (1,44 milyon dolar) şeklinde sıralandı.

"Yılın ikinci yarısında hız kesmeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, yılın ilk yarısına ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 2023'e güçlü bir başlangıç yaptıklarını ancak şubatta yaşadıkları ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin kendilerini oldukça zorladığını söyledi.

Özkan, "Depremin ardından üreticilerimizin toparlanması, tekrar ihracata yönelmesi derken 6 aylık süreç yoğun çalışmayla geride kaldı. Buna rağmen gerek üretim gerekse ihracat tarafındaki yoğun gayretlerle birlikte ilk 6 ayda 4 milyar dolarlık ihracatı yakaladık. Yakaladığımız istikrarı ve enerjiyi yılın ikinci yarısında da sürdürerek hedefimize başarıyla ulaşmayı istiyoruz” dedi.

Birçok sektör için yaz mevsiminin durgun geçtiğini ancak kendileri için hareketliliğin söz konusu olduğunu dile getiren Özkan, şu açıklamalarda bulundu:

"Özellikle düğün sezonunun açılmasıyla iç ve dış piyasada mobilya tarafında bir hareketlilik oluştu. Yılın ilk 6 ayında depremin yanı sıra bayramlar ve resmi tatillerle çeşitli duraksamalar yaşadık. Yılın ikinci yarısı için daha rahatız, hız kesmeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında özellikle sonbaharda olmak üzere Meksika'dan Moritanya'ya, Çin'den Senegal'e, Moskova'dan Körfez ülkelerine kadar dünyanın dört bir yanındaki fuarlarda ya katılımcı ya UR-GE heyetleri ya da milli katılım şeklinde yer alacağız. Ülkelere yapacağımız çıkarmalar sayesinde üreticilerimiz yeni iş birliklerine de fırsat bulacaklar. Bu sayede geçtiğimiz yılın rakamlarını geride bırakarak 10 milyar dolarlık hedefimize ulaşmayı ümit ediyoruz."

AA