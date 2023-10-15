21. dakikada Letonya savunmasının uzaklaştıramadığı topu Yunus Akgün, ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
27. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Salih Özcan'ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ozols'da kaldı.
33. dakikada Cenk Özkacar'ın sol kanattan ortasında Letonya savunmasına da çarpan topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu'nun sert şutu az farkla auta gitti.
35. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sağ köşe gönderinden kullandığı korner atışında Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda top direkten döndü.
44. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktüroğlu'nun şutunda kaleci Ozols, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Enea Jorgji, Denis Rexha, Ridiger Çokaj (Arnavutluk)
Türkiye: Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz
Letonya: Ozols, Savalnieks, Dubra, Balodis, Ciganiks, Tobers, Saveļjevs, Jaunzems, Ikaunieks, Daskevics, Uldrikis
Sarı kart: Dk. 17 Salih Özcan (Türkiye)