9. dakikada soldan son çizgiye inen Trezeguet, topu Eren Elmalı'ya çıkardı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Erce Kardeşler, topu kornere çeldi.
34. dakikada Trezeguet'in ceza yayı kenarından yaptığı sert vuruşta, kaleci Erce Kardeşler'i geçen top üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu Barhdi, tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üsten auta gitti.
45+1. dakikada Bardhi'nin ceza alanı sol çaprazından kullandığı serbest atışta, kaleci Erce Kardeşler, sol tarafına uzanarak tehlikeyi önledi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz kapandı.
Stat: Papara Park
Hakemler: Ali Şansalan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Denswil, Fernandez, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Bardhi, Visca, Trezeguet, Enis Destan
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Massanga, Görkem Sağlam, Strandberg, Dele-Bashiru, Rivas, Halil Dervişoğlu
Sarı kartlar: Dk. 5 Trezeguet (Trabzonspor) Dk. 15 Görkem Sağlam (Atakaş Hatayspor)Kaynak: AA