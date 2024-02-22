6. dakikada sağdan Preciado'nun yaptığı ortada, kale sahasının sağ çaprazında Laçi'nin kafa vuruşunda, kaleci Muslera topu kontrol etti.

8. dakikada Sparta Prag 1-0 öne geçti. Galatasaray'ın orta sahada kaptırdığı topta Kairinen, hızla savunmanın arkasına kaçan Preciado'yu gördü. Bu futbolcu ceza sahasında karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu, Muslera'nın üzerinden ağlara yolladı.

16. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Sağdan serbest vuruş kullanan Mertens'in yaptığı ortada, ceza sahasında Sanchez'in kafa vuruşunda kaleci Vindahl'ın müdahale ettiği top üst direkten döndü. Abdülkerim Bardakcı, altıpasın sol tarafından kafa vuruşuyla dönen topu ağlara gönderdi: 1-1.

20. dakikada Mertens'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

43. dakikada Torreira'nın pasıyla ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz'ın sert vuruşunda, top son anda araya giren savunma oyuncusuna çarparak üstten kornere gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

Stat: Letna

Hakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn (İngiltere)

Sparta Prag: Vindahl, Vitik, Panak, Sorensen, Preciado, Laçi, Kairinen, Wiesner, Olatunji, Kuchta, Haraslin

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Sanchez, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Goller: Dk. 8 Preciado (Sparta Prag), Dk. 16 Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 22 Kerem Demirbay, Dk. 24 Berkan Kutlu (Galatasaray), Dk. 31 Sorensen (Sparta Prag)