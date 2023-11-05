5. dakikada Barrow'un pasında sol kanatta topla buluşan Saiz, ceza sahası dışından topa sert vurdu. Topu, kaleci Ertaç Özbir güçlükle çeldi.
9. dakikada Niang'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın sert şutunu kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
10. dakikada Sivasspor 1-0 öne geçti. Emrah Başsan'ın sağ kanattan ortasında Koita'nın kafa vuruşunda top, kaleci Ertaç Özbir'den döndü. Pozisyonu takip eden Koita düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0
18. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan pasında topla buluşan Saiz, rakiplerini geçerek ceza sahası içine girdi. Saiz'in yerden sert şutunu kaleci Ertaç Özbir kornere çeldi.
26. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Emrah Başsan, topu müsait durumdaki Saiz'e verdi. Saiz'in sert şutu kale direğinin üzerinden auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Burak Pekkan, Serkan Çimen, Anıl Usta
EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Burak Kapacak (Dk. 29 Alaaddin Okumuş), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak, Emrah Başsan, Charisis, Saiz, Barrow (Dk. 43 Rodrigues), Koita
Yukatel Adana Demirspor: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış, Semih Güler, Abdulsamet Burak, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf Erdoğan, Belhanda, Zeneli, Niang
Gol: Dk. 10 Koita (EMS Yapı Sivasspor)
Sarı kart: Dk. 36 Yusuf Erdoğan (Yukatel Adana Demirspor)Kaynak: AA