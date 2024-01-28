5. dakikada Emrah Başssan'ın sağ kanattan ortasında Appindangoye'nin kafa vuruşunu kaleci Ersin Destanoğlu, son anda kornere çeldi.
6. dakikada defansın hatasında ceza sahası dışında topla buluşan Manaj'ın sert vuruşu kaleci Ersin Destanoğlu'nun kolunun altından ağlara gitti.1-0
12. dakikada defanstan atılan uzun pasta Barrow, kaleci Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya kaldı. Barrow'un şutunu kaleci Ersin Destanoğlu ayakları ile kurtardı.
18. dakikada ceza sahası içine giren Salih Uçan, Poungouras tarafından düşürüldü. Hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın uyarısı üzerine pozisyonu inceleyen Ali Şansalan penaltı kararını iptal etti.
35. dakikada sol kanat ceza sahası dışından Rashica'nın sert vuruşu kale direğinin yanından az farkla auta gitti.
41. dakikada Kvet'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Manaj'ın sert şutu kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 tamamlandı.
Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Serkan Olguncan
EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Poungouras, Kvet, Emrah Başsan, Barrow, Manaj
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson, Necip Uysal, Colley, Zaynutdinov, Demir Ege Tıknaz, Gedson Fernandes, Salih Uçan, Rashica, Ghezzal, Cenk Tosun
Gol: Dk. 6 Manaj (EMS Yapı Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Hakan Arslan (EMS Yapı Sivasspor), Dk.36 Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş)Kaynak: AA