14. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Ndao'nun sert vuruşunda, top kale direğinin üzerinden az farkla auta gitti.
Aynı dakika içinde Barrow, topla ceza sahasına girdi. Barrow'un sert vuruşunda, kaleci Alp Arda güçlükle meşin yuvarlağı çeldi.
21. dakikada Ndao, sağ taraftan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun sert vuruşunda, top kale direğinin yanından auta çıktı.
26. dakikada Barrow'un pasında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Saiz'ın sert vuruşunda, kaleci Alp Arda güçlükle meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.
Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Mert Güzenge, Bilal Gölen, Ogün Kamacı
EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak, Burak Kapacak, Charisis, Saiz, Barrow, Manaj
İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Vorobjovas, Loshaj, Ndao, Ethemi, Jackson
Sarı kart: Dk. 34 Vorobjovas (İstanbulspor)Kaynak: AA