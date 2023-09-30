14. dakikada sağ kanattan Charisis'in ortaladığı top doğrudan ağlara gitti. VAR incelemesi sonucunda altıpasta topa hamle yapan Manaj'ın ofsaytta olduğu gerekçesiyle hakem golü iptal etti.

27. dakikada Emrah Başsan, orta sahadan aldığı topu ceza sahası önüne kadar sürdü. Bu futbolcunun sert vuruşunda top kale direğinin yanından auta gitti.

44. dakikada Bashiru rakiplerini geçerek sağ kanattan içeri girdi. Bashiru'nun sert şutunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı.

45. dakikada Emrah Başsan'ın sol kanattan kullandığı köşe atışında, Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Murat Erdoğan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Ali Can Alp

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Burak Kapacak, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Charisis, Yunus Emre Konak, Emrah Başsan, Saiz, Barrow, Manaj

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerem Alıcı, Kilama, Burak Bekaroğlu, Ghoulam, Strandberg, Aburjania, Massanga, Bashiru, Rivas, Lamkel

Sarı kart: Dk. 43 Massanga (Atakaş Hatayspor)

AA