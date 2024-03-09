11. dakikada Murat Paluli'den aldığı pasla sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Manaj'ın sert şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kurtardı.

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41. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasında Manaj'ın bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, Samet Çavuş

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Turgunboev, Caktas, Charisis, Emrah Başsan, Koita, Manaj

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard, Leroy Fer, Oğuz Aydın, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Hassan

Sarı kart: Dk. 27 Caktas (EMS Yapı Sivasspor)

Kaynak: AA