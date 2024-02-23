12. dakikada Samsunspor öne geçti. Zeki Yavru'nun sol taraftan ceza sahası içine ortasında Mocsi'nin uzaklaştıramadığı top, Van Drongelen'in önünde kaldı. Hollandalı futbolcu, yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
20. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Çaykur Rizespor'un ani gelişen atağında, Muhammet Taha Şahin'in soldan ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Varesanovic, topa kafayı vurdu. Kaleci Okan Kocuk gole izin vermedi.
28. dakikada ev sahibi takımın atağında, Soner Gönül'ün orta şut karışımı vuruşunda, kaleci Tarık Çetin son anda topu uzaklaştırdı.
45. dakikada Samsunspor savunmasının hatasında topla buluşan Olawoyin'in ara pasında Zeqiri, kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda, kaleci Okan Kocuk çizgi üzerinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısını Samsunspor 1-0 önde bitirdi.
Stat: Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Murat Erdoğan, Gökhan Barcın, Ali Can Alp
Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Van Drongelen, Benasser, Moundilmadji, Ntcham, Tait, Zeki Yavru, Holse, Soner Gönül, Benito Raman, Satka
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Mocsi, Hojer, Varesanovic, Olawoyin, Seyfettin Anıl Yaşar, Akintola, Muhammet Taha Şahin, Mithat Pala, Zeqiri, Minchev
Gol: Dk. 12 Van Drongelen (Yılport Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 37 Benito Raman, Dk. 40 Zeki Yavru (Yılport Samsunspor)Kaynak: AA