13. dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Kırmızı-beyazlı takımın kazandığı korner atışını Emre Kılınç kullandı. Bu futbolcunun ön direğe ortasında iyi yükselen Moundilmadji kafayla vurdu ama top üst direğe çarparak auta çıktı.

33. dakikada ev sahibi takımın sol tarafından kazandığı serbest atışı Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun ön direğe plasesini kaleci Magomedaliev iki hamlede bloke etti.

41. dakikada Adana Demirspor 1-0 öne geçti. Ani gelişen atakta Yusuf Erdoğan'ın ceza sahasına ortasında Van Drongelen'in kafasından seken top Mendoza'nın önünde kaldı. Kolombiyalı oyuncu yerden plase vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk'un yanından ağlara gönderdi: 1-0

45+8 dakikada Samsunspor atağında Muja'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Ntcham'ın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Murat Erdoğan, Murat Ergin Gözütok, Özcan Sultanoğlu

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Van Drongelen, Soner Gönül, Taylan Antalyalı, Benasser, Muja, Ntcham, Emre Kılınç, Moundilmadji

Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliev, Atal, Gravillon, Semih Güler, Mohammadi, Maestro, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Mendoza, Yusuf Erdoğan, Balotelli

Gol: Dk. 41 Mendoza (Yukatel Adana Demirspor)

Sarı kart: Dk. 44 Van Drongelen (Yılport Samsunspor)