2. dakika gelişen Beşiktaş atağında Rashica'nın pasında savunmadan sekip yükseklik kazanan topa ceza sahası içindeki Tayfur kafayı vurdu, kaleci Erdem'in üzerinden geçip kaleye giden topu Pendik savunmasında Rassoul uzaklaştırdı.
4. dakikada Pendikspor öne geçti. Thiam'dan aldığı pasla Beşiktaş ceza sahası önünde topla buluşan Umut Nayir, Tayfur'dan kurtulup sol çaprazdan çok sert vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0.
29. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Rashica, ceza sahasına girdi, altı pas içine çevirdiği topa Cenk Tosun ayak koydu, son anda kayarak araya giren Alpaslan meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
45. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. Sağ kanattan son çizgiye inen Halil'in ön direğe gönderdiği topa Erencan gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.
Stat: Pendik
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Aleks Taşçıoğlu, Emir Eray Eyisoy
Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk, Rassoul, Sequeira, Midtsjö, Halil Akbunar, İbrahim Akdağ, Erencan Yardımcı, Thiam, Umut Nayir
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Zaynutdinov, Umut Meraş, Demir Ege Tıknaz, Tayfur Bingöl, Gedson Fernandes, Rashica, Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun
Gol: Dk. 4 Umut Nayir (Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Umut Nayir (Pendikspor), Dk. 23 Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş)Kaynak: AA