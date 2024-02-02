10. dakikada sol kanattan Tolga Ciğerci'nin ceza sahasına yaptığı ortada Sowe'un şutunda kaleci Ali Şaşal Vural, topu iki hamlede kurtardı.
22. dakikada Manaj’ın ceza sahasına ortasında Bartuğ Elmaz'ın şutunda, top yandan auta gitti.
45+1. dakikada sol kanatta buluştuğu topla ceza yayına kadar giren Emrah Başsan'ın şutunda, kaleci Bahadır üzerine gelen meşin yuvarlağı kontrol etti.
İki takımın da gol pozisyonuna girmekte zorlandığı ve orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.
Stat: Eryaman
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Samet Çavuş
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Ali Kaan Güneren, Tolga Ciğerci, Morutan, Pedrinho, Cephas, Sowe
EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Poungouras, Appindangoye, Camara, Murat Paluli, Alaaddin Okumuş, Bartuğ Elmaz, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan, Kvet, Manaj
Sarı kart: Dk. 39 Poungouras (EMS Yapı Sivasspor)Kaynak: AA