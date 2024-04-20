29. dakikada Oğuz Aydın'ın orta sahadan getirdiği topla ceza sahasında buluşan Ahmed Hassan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kale önündeki defansın müdahalesiyle oyun alanına döndü.
37. dakikada Cicaldau'nun ortasında topla buluşan Ethemi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.
45+1'de Corendon Alanyaspor 1-0 öne geçti. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Oğuz Aydın'ın ortasında Hadergjonaj'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlağı filelere yolladı.
Corendon Alanyaspor, maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Oğzuhan Çakır, Mehmet Salih Mazlum, Ali Tuna
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Hadebe, Guilherme, N'zonzi, Soner Dikmen, N'dao, Oğulcan Ülgün (Dk. 10 Cicaldau), Ethemi, Sambou
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard, Janvier, Oğuz Aydın, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Ahmed Hassan
Gol: Dk. 45+1 Hadergjonaj (Corendon Alanyaspor)