4. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Sağdan ceza sahasına giren Fall'un içeri çevirdiği topu Da Costa ağlara gönderdi: 1-0.

20. dakikada Semih Kılıçsoy rakibinden kaptığı topla ceza sahasına sol çaprazdan girip şutunu çekti, kaleci gole izin vermedi.

35. dakikada Mustafa Hekimoğlu'nun sağdan ortaladığı topu arka direkte Semih Kılıçsoy tamamladı, meşin yuvarlak auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Kasımpaşa'nın üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Bahattin Şimşek, Deniz Caner Özaral, Samet Çavuş

Kasımpaşa: Gianniotis, Gökhan Gül, Porozo, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Sadiku, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan, Da Costa

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Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Zaynutdinov, Masuaku, Chamberlain, Demir Ege Tıknaz, Fahri Kerem Ay, Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun

Gol: Dk. 4 Da Costa (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: 9 Porozo (Kasımpaşa), Dk. 32 Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)