3. dakikada soldan paslaşılarak kullanılan korner sonrasında Hajradinovic meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Altıpas gerisinde yükselen Porozo'nun kafayla vurduğu topu kaleci Ertuğrul çıkardı.
21. dakikada Hajradinovic'in derinlemesine pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Fall'ın karşı karşıya vuruşunda top, kaleci Ertuğrul'dan kornere çıktı.
28. dakikada konuk takım öne geçti. Kasımpaşa yarı alanının ortalarından kazanılan faulü kullanan Balkovec, meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. Sağ çaprazda savunma arkasına sarkan Furkan Bayır'ın içeri çevirdiği meşin yuvarlak savunmadaki Porozo'ya çarparak ağlara gitti: 0-1.
36. dakikada lacivert-beyazlı ekip beraberliği yakaladı. Sağdan kullanılan kornerde savunmanın kafayla uzaklaştırmak istediği top, penaltı noktası gerisindeki Gökhan Gül'de kaldı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda yan direğe çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.
Müsabakanın devre arasına 1-1 eşitlikle girildi.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Cevdet Kömürcüoğlu, Serkan Çimen
Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Winck, Porozo, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan, Da Costa
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima (Dk. 24 Fatih Aksoy), Furkan Bayır, Balkovec, Richard, Leroy Fer, Oğuz Aydın, Novais, Augusto, Efecan Karaca
Goller: Dk. 28 Porozo (Kendi kalesine) (Corendon Alanyaspor), Dk. 36 Gökhan Gül (Kasımpaşa)Kaynak: AA