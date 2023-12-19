11. dakikada Trabzonspor öne geçti. Visca'nın sağdan kullandığı köşe atışında penaltı noktası civarından Denswil'in kafa vuruşunda, kaleci Alp Arda'dan dönen topu Trezeguet tamamladı: 0-1.

30. dakikada Trabzonspor ikinci gole yaklaştı. Sol kanattan ceza sahası çaprazına kadar ilerleyen Trezeguet'nin şutunda, kaleci Alp Arda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

39. dakikada İstanbulspor beraberliği sağladı. Ceza sahasına gönderilen uzun topta Trabzonspor savunmasındaki Larsen'in uzaklaştıramadığı meşin yuvarlağı ceza yayı üzerinde Ndao kontrol etti. Bu oyuncunun pasında ceza sahasına giren Muammer Sarıkaya'nın yerden vuruşunda, top direğin dibinden ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.

Öte yandan müsabakayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, yardımcıları Selçuk Şahin ve Daniele Russo ile birlikte protokol tribününden takip etti.

Ayrıca İstanbulspor'da 100. resmi maçına çıkan Muammer Sarıkaya'ya karşılaşma öncesi kulüp başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu tarafından plaket takdim edildi.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Olguncan, Mehmet Kısal

İstanbulspor: Alp Arda, Duhaney, Simon Deli, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Mehmet Yeşil, Muammer Sarıkaya, Loshaj, Jackson, Ndao, Ethemi

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Denswil, Mendy, Eren Elmalı, Larsen, Berat Özdemir, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Visca, Onuachu

Goller: Dk. 11 Trezeguet (Trabzonspor), Dk. 39 Muammer Sarıkaya (İstanbulspor)