3. dakikada İstanbulspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Ndao ceza sahası içerisine girip pasını Keino'ya aktardı. Müsait pozisyondaki Kenio'nun vuruşunda top yandan auta gitti.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, İtalya ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Erkek Hentbol Takımı, İtalya ile deplasmanda karşılaşacak

30. dakikada Pendikspor öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Welinton'un uzak direğe doğru ortasına iyi yükselen Erencan Yardımcı kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0

40. dakikada İstanbulspor eşitliği yakaladı. Pendikspor'un savunmadan çıkarken kaptırdığı topu alan Rroca pasını Ndao'ya yolladı. Ceza sahası sağ çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Ndao topu ağlarla buluşturdu: 1-1

45+3 dakikada Pendikspor bir kez daha öne geçti. Çekici'nin soldan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topa yükselen Welinton'un kafa vuruşunda üst direğin içine çarpan top filelere gitti: 2-1

Karşılaşmanın ilk yarısı Pendikspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Öte yandan İstanbulspor'da Ali Yaşar, sarı-siyahlı forma altında 100. maçına çıktı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Murat Erdoğan, Samet Çavuş, Gökhan Barcın

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Loshaj, Rroca, Ndao, Kenio, Traore

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Welinton, Berkay Sülüngöz, Sequeira, Lusamba, İbrahim Akdağ, Diaby, Halil Akbunar, Çekici, Erencan Yardımcı

Goller: Dk. 30 Erencan Yardımcı, Dk. 45+3 Welinton (Pendikspor) , Dk. 40 Ndao (İstanbulspor)

Kaynak: AA