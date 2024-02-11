İlk dakikada Loshaj'ın sağdan kullandığı kornerde arka direğe gelen topa Mehmet Yeşil vurdu. Savunma çizgi üzerinden meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

6. dakikada sarı-siyahlı takım öne geçti. Ali Yaşar'ın uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Sambissa, altıpasın sağında topu kontrol etti. Açısı daralan Sambissa, meşin yuvarlağı daha uygun durumdaki Loshaj'a aktardı. Bu futbolcu, altıpas gerisinden uygun durumda vuruşunu yaparak ağları havalandırdı: 1-0.

15. dakikada kırmızı-siyahlılar beraberliği yakaladı. Monteiro'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Dragus, ceza sahası ön çizgisi üzerinden plase yaparak topu uzak köşeden ağlara gönderdi: 1-1.

25. dakikada Maxim'in kullandığı serbest vuruş sonrası Arda Kızıldağ'ın kafayla indirdiği top ceza sahası sol çaprazındaki Markovic'e geldi. Bu oyuncunun şutunda kaleci Alp Arda soluna uzanarak meşin yuvarlağı çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta

İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Sambissa, Vefa Temel, Vorobjovas, Loshaj, Ali Yaşar, Emir Kaan Gültekin, Mamadou

Gaziantep FK: Nita, Mustafa Eskihellaç, Arda Kızıldağ, Nkoulou, Djilobodji, Morais, Markovic, Monteiro, Ogün Özçiçek, Maxim, Dragus

Goller: Dk. 6 Loshaj (İstanbulspor), Dk. 15 Dragus (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 30 Loshaj, Dk. 45+1 Mehmet Yeşil (İstanbulspor)