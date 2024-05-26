4. dakikada Hatayspor öne geçti. Ceza sahasının sağında topu kazanan Kamil Ahmet Çörekçi, meşin yuvarlakla içeriye kadar girdi. Bu oyuncunun sert şutunda, kaleci Tarık Çetin'in çıkardığı topu önünde bulan Dele-Bashiru'nun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
5. dakikada sol kanatta kazandığı topla çizgiye kadar inen Minchev'in ceza sahası içerisine ortasında meşin yuvarlakla buluşan Muammer Sarıkaya'nın vuruşunda, top üstten auta gitti.
13. dakikada Shelvey'e baskı yaparak topu kazanan Ömer Faruk Beyaz'ın ceza yayı dışından sert vuruşunda, kaleci Tarık Çetin topu tokatlayarak çıkardı. Yeniden topla buluşan Ömer Faruk tekrar kaleyi yokladı, meşin yuvarlak defansa çarparak uzaklaştı.
16. dakikada savunmadan gelen uzun pasla topla buluşan Stranberg'in ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
34. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Dele-Bashiru, müsait pozisyondaki Ömer Faruk Beyaz'a topu çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısını Hatayspor 1-0 önde kapattı.
Stat: Mersin
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Cemali Sertel, Recep Burak Yılmaz, Kilama, Kamil Ahmet Çörekçi, Matondo, Görkem Sağlam, Boudjemaa, Dele-Bashiru, Ömer Faruk Beyaz, Stranberg
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Alikulov, Hojer, Shelvey, Gaich, Olawoyin, Seyfettin Anıl Yaşar, Muammer Sarıkaya, Muhammet Taha Şahin, Mithat Pala, Minchev,
Gol: Dk. 4 Dele-Bashiru (Atakaş Hatayspor)