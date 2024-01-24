10. dakikada sağ kanatta topla buluşan ev sahibi takımından Mustafa Eskihellaç, ceza sahası içerisine yaptığı ortaya Markovic'in vuruşunda top auta çıktı.
14. dakikada konuk ekibin atağında Moreno'nun pasıyla hareketlenen Guilherme, rakiplerini çalımlayarak girdiği ceza alanında yaptığı vuruşta top kaleci Nita'da kaldı.
31. dakikada Gaziantep FK, golü buldu. Ev sahibi takımın sağ kanattaki atağında topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası içerisine yaptığı ortaya topla buluşan Ogün Özçiçek'in vuruşunda top savunmaya çarparak ağlarla buluştu. 1-0
42. dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Ahmet Oğuz'un ceza sahası içerisine yaptığı pasta topu önünde bulan Moreno'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
Stat: Kalyon
Hakemler: Volkan Bayarslan, Süleyman Özay, Samet Çiçek
Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Arda Kızıldağ, Furkan Soyalp, Jevtovic, Mustafa Eskihellaç, Junior Morais, Mirza Cihan, Markovic, Ogün Özçiçek, Nkoulou
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Soner Dikmen, Muric, Cicaldau, Guilherme, Metehan Mert, Cikalleshi, Ahmet Oğuz, N'Zonzi, Moreno
Goller: Dk. 31 Metehan Mert (Kendi kalesine) (Gaziantep FK), Dk. 42 Moreno (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 45 Ogün Özçiçek (Gaziantep FK)Kaynak: AA