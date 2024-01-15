12. dakikada soldan ceza sahasına giren Mertens, pasını penaltı noktası civarındaki Halil'e aktardı. Bu oyuncu uygun şut açısı bulamayınca topu yanındaki Tete'ye verdi. Brezilyalı futbolcunun uygun durumdaki şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

26. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Mertens'in sağdan kullandığı kornerde altıpas üzerinde yükselen Nelsson'un kafayla vurduğu top savunmadaki Attamah'a çarparak ağlara gitti: 1-0.

41. dakikada Kayserispor, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında penaltı kazandı. Soldan Hasan Ali'nin ortasında penaltı noktası üzerindeki Bahoken'in topukla vurduğu top Abdülkerim'e çarparak oyun alanını terk etti. Hakem Atilla Karaoğlan, pozisyonda korner kararı verdi. VAR Erkan Engin'in uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Karaoğlan, Abdülkerim'in topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 45'inci dakikada Bahoken'in kullandığı penaltıda sağına yatan kaleci Muslera, meşin yuvarlağa sahip olarak gole izin vermedi.

45+5. dakikada Mertens'in ceza yayının sağından çıkardığı sert şutta kaleci Bilal soluna uçarak topu kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısını İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı 1-0 önde bitirdi.