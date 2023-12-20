9. dakikada Mertens'in sağdan ortasında penaltı noktası önündeki Kerem Aktürkoğlu'nun vurduğu top ters kanattan auta çıktı.
13. dakikada Ziyech ceza sahası dışı sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topu doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Emre'nin güçlükle önlediği meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.
15. dakikada soldan ceza sahasına giren Can Keleş'in dar açıdan sert şutunda, kaleci Günay topu güçlükle kornere çeldi.
34. dakikada Rohden'in uzaktan sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.
41. dakikada Galatasaray öne geçti. Kerem Demirbay'ın uzaktan sert şutunda kaleci Emre Bilgin, üzerine gelen topu sektirdi. Pozisyonu takip eden Kerem Aktürkoğlu'nun karşı karşıya vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
Mücadelenin devre arasına sarı-kırmızılı ekip 1-0 önde girdi.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil
Galatasaray: Günay Güvenç, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Dresevic, Veseli, Levent Mercan, Feghouli, Rohden, Mendes, Eysseric, Can Keleş, Lasagna
Gol: Dk. 41 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 12 Rohden, Dk. 45 Mendes (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 26 Ziyech (Galatasaray)Kaynak: AA