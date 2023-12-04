4. dakikada Tadic'in pası sonrası Fred, altıpasın önündeki Dzeko'ya topu aktardı. Bu oyuncunun vuruşu sonrası kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı çeldi ve Sivasspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

6. dakikada Szymanski'nin pasında ceza sahası içine hareketlenen Osayi-Samuel, topu penaltı noktasına çıkardı. Sivasspor'da Camara, Dzeko'dan önce meşin yuvarlağa müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

16. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Fred'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Tadic, ceza sahası içine ortasını yaptı. Bu oyuncunun ortası sonrası altıpas çizgisinde topa dokunan Szymanski, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

22. dakikada Saiz'in pasında ceza yayına hareketlenen N'jie'ye Osayi-Samuel müdahale etti. Bu oyuncudan dönen topu kontrol eden Burak Kapacak, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

42. dakikada sarı-lacivertliler farkı 2'ye çıkardı. Osayi-Samuel, sağ kanatta hareketlenen İrfan Can Kahveci'ye pasını aktardı. Topu kontrol ettikten sonra ceza sahası çizgisinden vuruşunu yapan İrfan Can Kahveci, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Ülker

Hakemler: Bahattin Şimşek, Esat Sancaktar, Mehmet Kısal

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Fred, Crespo, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak, Burak Kapacak, Charisis, Saiz, N'Jie, Manaj

Goller: Dk. 17 Szymanski, Dk. 42 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 14 Samet Akaydin (Fenerbahçe)